MLB》塞揚凱可為大空人作弊案道歉 不滿費爾斯揭弊

凱可。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大空人作弊案鬧得沸沸揚揚，前美聯塞揚獎得主凱可（Dallas Keuchel）今天接受採訪時公開道歉，是首位公開道歉的2017年太空人世界大賽冠軍隊成員。但他也說球隊很多人不高興費爾斯（Mike Fiers）爆料整件事。



大聯盟證實太空人在2017年有運用電子設備偷暗號，太空人不但遭罰款500萬美元，總教練辛奇（AJ Hinch）、總管魯諾（Jeff Luhnow）皆遭停職一年，都被開除，太空人也損失2020、2021年前兩輪選秀權。

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《美聯社》報導，凱可表示，「我認為，首先、也是最重要的，道歉應該是要做的事情，那支球隊每個人都是。」他說，「當這事發生的時候，並沒有打算要設計現在這樣。」

凱可說，他不會透露細節，「但在2017年季後賽期間，每個人都使用多重暗號，事實上，當壘上無人時，在棒球歷史上會使用多重暗號？」他說，「可能有8支球隊就有6隊使用多重暗號，這是當時棒球的狀況，違反規定嗎？是的，我個人對整件事情的發生感到抱歉。」

凱可暗指不是只有太空人違規偷對手暗號，「我可以告訴你，不是每場都有偷暗號。」他說，有時候就算有偷到暗號，仍無法打中對方投手的球，「所以在那個時候，整個體系發揮一點作用，但同時有人為的因素，對方投手比我們的打者還要好。」

凱可也提到，很多人對於費爾斯的爆料相當不高興，直言休息室的規則被打破了，這非常糟糕，「對於Mike（費爾斯），我真的沒有什麼話可說了。」

凱可在2012年至2018年效力太空人，他在2015年摘下美國聯盟塞揚獎，去年待在勇士，季後他和白襪簽3年5500萬美元。

凱可今天接受媒體訪問。（美聯社）

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