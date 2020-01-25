MLB》太空人作弊案懲處輕 塞揚史奈爾不滿：這比吃藥更糟

光芒塞揚左投史奈爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人隊爆發作弊案，但大聯盟並未懲處涉案的球員，讓光芒塞揚左投史奈爾（Blake Snell）、右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）相當不滿，史奈爾認為違規偷暗號作弊比吃禁藥更糟糕。

葛拉斯諾在去年美聯分區賽都是在客場面對太空人，共2場先發吞2敗，防禦率高達7.71，包含關鍵第5戰，葛拉斯諾在首局就失掉4分，當時外界認為是葛拉斯諾的投球動作遭破解，但如今太空人爆發作弊案，葛拉斯諾有可能是違規偷暗號的受害者之一。

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《坦帕灣時報》報導，葛拉斯諾說，「如果我說沒有想過整件事情、就像他們要如何面對每顆球，那我就是在說謊。」他指出，「我只是覺得，對於你所做的這些事情，以及知道要面對的球種，你所得到的好處，這懲處顯得寬鬆。」

史奈爾表示，違規偷暗號這事情比吃禁藥更惡劣，「這真是可悲，而且到處都是，真是悲哀。如果你想像是球員吃藥，他們會遭受懲處。我覺得這作弊更糟糕，類固醇會讓你變得更大更壯，但你仍然要擊球，不會知道要面對什麼球種。」

大聯盟證實太空人在2017年利用電子設備偷暗號作弊，開罰太空人球團500萬美元，總教練辛奇（AJ Hinch）、總管魯諾（Jeff Luhnow）皆遭停職一年，兩人都被開除，太空人也損失2020、2021年前兩輪選秀權。

光芒投手葛拉斯諾。（資料照，法新社）

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