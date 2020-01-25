NBA》魏少砍本季新高45分 助火箭宰灰狼

火箭魏斯布魯克砍本季新高。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今天在客場面對灰狼，「大鬍子」哈登（James Harden）手感低迷只拿13分，但魏斯布魯克（Russell Westbrook）砍下本季新高45分，板凳出發的E.戈登（Eric Gordon）也挹注27分，終場火箭以131：124獲勝。

火箭前三節打完領先10分，末節剩下7分01秒，灰狼球星湯斯（Karl-Anthony Towns）完成3分打後，追至1分差。魏斯布魯克這時跳出，他單節獨得15分，拉開分差，終場以7分之差獲勝。

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魏斯布魯克全場27投16中，包含13罰全進，得到本季新高45分，外加10次助攻、6籃板。根據《ESPN》指出，這是魏斯布魯克生涯第8次單場至少45分、10籃板、5助攻，追平名人堂球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、哈登，並列史上最多。

火箭其他球員方面，哈登13投3中僅拿13分，但賞3次火鍋。中鋒卡培拉（Clint Capela）18分9籃板。替補出發的E.戈登拿27分，小瑞佛斯（Austin Rivers）16分。

灰狼方面，湯斯30分12籃板，A.威金斯（Andrew Wiggins）28分，奧柯吉（Josh Okogie）17分。

灰狼湯斯（右）30分12籃。（美聯社）

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