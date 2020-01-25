澳網》普利絲可娃爆冷出局 柯珀、哈勒普闖進16強

捷克前球后普利絲可娃爆冷輸球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲網球公開賽女單第三輪，捷克前球后普利絲可娃（Karolina Pliskova）今天爆冷輸給俄羅斯帕芙柳琴可娃（Anastasia Pavlyuchenkova），止步32強。而德國「左手劍」柯珀（Angelique Kerber）、羅馬尼亞前球后哈勒普（Simona Halep）都過關，闖進16強。

大會第2種子普利絲可娃今兩盤都打到搶七，最後以6：7（4比7）、6：3（3比7），拚戰2小時25分。遭對手直落二，淘汰出局。普利絲可娃去年澳網是打到四強。

請繼續往下閱讀...

世界排名第30的帕芙柳琴可娃，先前6次碰到普利絲可娃都輸球，今天終於在大滿貫賽打敗對手，取得對戰生涯首勝。帕芙柳琴可娃去年澳網打到八強，她賽後表示，「我很享受這場比賽，首次打敗普利絲可娃真是太棒了。」

俄羅斯帕芙柳琴可娃。（法新社）

大會第17種子柯珀今以6：2、6：7（4比7）、6：3擊敗世界排名第102名義大利正妹喬琪（Camila Giorgi），大會第4種子哈勒普今以6：1、6：4擊敗哈薩克普汀塞娃（Yulia Putintseva），皆闖進第四輪16強。

德國「左手劍」柯珀。（美聯社）

羅馬尼亞前球后哈勒普。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法