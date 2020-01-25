NBA》快艇雷納德33分滅火 打了502場才獲生涯首次大三元

快艇球星雷納德（左）砍下33分、10籃板、10次助攻，生涯首次拿到大三元。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今天在客場面對熱火，球星雷納德（Kawhi Leonard）砍下33分、10籃板、10次助攻，他在NBA打了502場，終於拿到生涯首次大三元。快艇最後以122：117擊敗對手。

快艇半場打完以63：65落後，第三節快艇單節打出38：20比數，三節完領先16分，第四節快艇最多有18分領先，但熱火從剩下8分34秒時打出24比9攻勢，包含熱火後衛衛特斯（Dion Waiters）在剩下34.2秒投進三分後，追至3分差。雷納德這時製造犯規，關鍵4罰都進，最後快艇驚險勝出。

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雷納德此戰22投9中，外加11罰全進，拿到33分，籃板、助攻各10次，生涯打了502場後才打大三元。根據《ESPN》指出，雷納德是自隊友「魯長老」L.威廉斯（Lou Williams）後，首位出賽逾500場後才拿大三元的選手。L.威廉斯拚戰904場後，在2019年1月25日（美國時間）才拿到大三元。

快艇其他球員方面，薛米特（Landry Shamet）22分，哈瑞爾（Montrezl Harrell）15分11籃板，L.威廉斯16分，J.格林（JaMychal Green）14分10籃板，派特森（Patrick Patterson）12分。

熱火方面，J.巴特勒（Jimmy Butler）20分，赫爾羅（Tyler Herro）19分，艾德巴約（Bam Adebayo）18分。板凳出發的歐利尼克（Kelly Olynyk）拿19分，衛特斯14分。

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