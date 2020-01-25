NBA》怪物壯元威廉森賞特大火鍋 連兩場打出高效率

狀元郎威廉森。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今天在主場面對金塊，狀元郎威廉森（Zion Williamson）上場21分就拿到15分，還賞出特大號火鍋，不過金塊靠著明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）得到27分，讓鵜鶘最後以106：113輸球。

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第四節剩下9分49秒，金塊畢斯利（Malik Beasley）持球切入到禁區投籃，被威廉森賞出大號火鍋，讓丹佛主場觀眾都嗨翻。全場最多落後15分的鵜鶘，在剩下7分30秒靠瑞迪克（J.J. Redick）投進三分後，追到5分差，但無法拉近差劇，最後鵜鶘以7分之差輸球。

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復出首戰拿22分的威廉森，此戰他上場20分57秒，9投7中拿到15分、抓6顆籃板，抄截、火鍋各有1次。

根據《ESPN》指出，威廉森在球場上時，鵜鶘隊正負分為「+19」，但他下場後，鵜鶘隊的正負分變成「-30」；此外，自設立24秒進攻後，威廉森前兩場命中率高達75％是所有新秀中最佳。

鵜鶘其他球員方面，瑞迪克18分，哈特（Josh Hart）15分，英葛蘭（Brandon Ingram）13分，J.哈勒戴（Jrue Holiday）12分，莫爾（E'Twaun Moore）10分。

金塊以約基奇27分12籃板最佳，還有4次抄截、賞1次火鍋表現。克雷格（Torrey Craig）15分10籃板，板凳出發的波特（Michael Porter Jr.）得15分，葛蘭特（Jerami Grant）14分，巴頓（Will Barton）13分，M.莫里斯（Monte Morris）和畢斯利各拿10分。

金塊明星中鋒約基奇（中）。（美聯社）

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