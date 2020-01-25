MLB》費爾斯揭發太空人作弊 運動家教頭、隊友大讚

曾效力太空人的費爾斯，揭發太空人作弊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前太空人投手、現效力運動家的右投費爾斯（Mike Fiers），去年季後揭發太空人作弊情事後，震撼棒壇，也讓大聯盟對太空人球團祭出懲處。費爾斯今天接受訪問時，表明不想再談作弊案。

《美聯社》報導，費爾斯接受採訪時，拒絕回答有關大空人作弊案，他僅說想關注球隊的未來，「我不想為這件事分散他們的注意力，希望他們為這個賽季做好準備。」費爾斯說，「對我來說，最重要的是為新球季做好準備，打棒球，而非分賽球隊的注意力。」

請繼續往下閱讀...

費爾斯表明，他只會回答「棒球問題」，至於作弊案或是其他事，「我現在不談這個。」他強調，「我們正在向前進。」

運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）稱讚費爾斯的行為，「這是一個非常重要的事，需要解決。隨著時間過去，他會因為這樣做而受到尊敬，讓比賽變得更好。」梅爾文說，「大聯盟做了他們能做的事情，希望我們能度過這難關，因為這是一個醜陋的汙點。」

費爾斯的爆料，讓太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）、紅襪教頭柯拉（Alex Cora）、剛上任還未執教任何一場的貝爾川（Carlos Beltran），通通下台一鞠躬。

運動家終結者罕德瑞克斯（Liam Hendriks）說，「這是關於挽救人們的職業生涯，幫助那些因為類似事情而失去工作的人。」他認為費爾斯相當有勇氣揭發作弊案，「他對這個決定感到開心，不管某些人如何看待他、或是談論他，他對這結果感到高興。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法