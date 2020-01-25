網球》費爸神奇大逆轉！兩大滿貫都滿百勝史上第一人

費德爾在澳網和溫網都達成百勝壯舉。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020澳洲網球公開賽於墨爾本公園進行，瑞士傳奇天王費德爾（Roger Federer）歷經5盤大戰神奇大逆轉，這位澳網「六冠王」不但連續第5年至少晉級男單16強，賽史百勝到手，加上溫布頓草地的101勝，更已榮膺兩項大滿貫都滿百勝壯舉的網壇史上第一人！

38歲的費爸寶刀未老，在澳網新制「超級搶10」中，從4：8絕對劣勢倒趕6球，終挾4：6、7：6（7：2） 、6：4、4：6、7：6（10：8） 躲過地主「費爸殺手」米爾曼（John Millman）狙擊，人氣極旺的第3種子死裡逃生，3連勝驚險挺進男單16強，下個對手則為匈牙利佛索維茲（Marton Fucsovics），費爸對戰2連勝仍穩佔上風。

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「搶10對我來說相當艱難，幸運的是，我幾乎都保住發球分， 更高興在賽末關鍵時刻拿下那幾分。」澳網自去年決定不再用決勝盤長盤制，而改採速戰速決的搶10分，費爸坦承沒幾次這種經驗，「好像只在拉沃杯和雙打比賽打過搶10，感覺就算落後幾分，總還有機會逆轉。這種情況下氣氛變得特別緊張，我知道不能犯太多錯誤，這會付出代價，我要更小心把握好擊球力度。可以說是逃過一劫，真的很開心贏下比賽。」

去年高雄海碩盃來台奪冠的米爾曼，曾在2018年美網16強4盤爆冷擊敗費爸，如今又差點再度扮演「費爸殺手」，對此費爸也由衷佩服其精彩表現，「他從不放棄，底線能力非常穩定，是位值得尊敬的場上鬥士。」

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