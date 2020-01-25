MLB》洋基厄謝拉異軍突起 安杜哈爾恐被迫改守位

安杜哈爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基24歲三壘手安杜哈爾（Miguel Andujar）去年僅打12場，就因關節唇的傷勢，球季提前報銷。他預計能以健康狀態參加今年春訓，但由於厄謝拉（Gio Urshela）去年異軍突起，讓安杜哈爾可能被迫要改守一壘或是左外野，爭取上場空間。

安杜哈爾在2018年繳出27轟、92分打點、打擊率0.297的好表現，他在該年美聯新人王票選中敗給天使投打二刀流大谷翔平。

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不過，安杜哈爾的三壘守備不穩定，2018年他在286次守備機會中發生15次失誤，製造6次雙殺，守備率0.948；2019年賽季，安杜哈爾守了4場比賽，共10次守備機會就發生3次失誤。

紐媒《nj.com》報導，安杜哈爾被告知將在春訓時練習守一壘、左外野。《YES Network》分析師J.柯瑞在節目中表示，洋基總教練布恩（Aaron Boone）告訴安杜哈爾，必須要有多功能性，才能獲得更多打擊機會的門票，這讓安杜哈爾感到驚訝。

現年28歲的厄謝拉上季大爆發，敲生涯新高21轟、74分打點、打擊率0.314。他去年在三壘共284次守備機會中出現13次失誤，但製造20次的雙殺守備，守備率0.954。

洋基厄謝拉。（資料照，今日美國）

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