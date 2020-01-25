NBA》麥可喬丹盛讚威廉森 「聯盟很幸運有他」

威廉森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕歷經膝傷復健，「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）日前終於完成生涯首秀，3分鐘左右時間連得17分的爆炸表現，讓「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）今日在法國賽前受訪也盛讚：「NBA很幸運有他！」

喬丹牌在去年與威廉森達成破紀錄的5年7500萬美元合約，而喬丹對此表示：「不只是我，整個NBA都非常幸運，有一個年輕人對比賽展現出如此的熱情，這是後天無法打磨的，而是天生就擁有這項才能，並且想與全世界分享。」「喬丹牌將他視為有影響力的球員，他為籃球比賽注入活力，我們很幸運他選擇了我們。」

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而鵜鶘今天主場以106：113輸給金塊的比賽中，威廉森9投7中，上場21分鐘拿下15分6籃板，還有1抄截1阻攻，雖然比首戰多了2分鐘上場，但鵜鶘依然決定讓他在比賽還剩下快7分鐘時就提前退場。

鵜鶘總教練簡崔（Alvin Gentry）賽後仍堅稱，保護威廉森是正確決定。「我們沒有做錯事，我每天晚上都聽到有人說我是世界上最笨的教練，但我知道我在做正確的事情。」威廉森目前2場出賽場均得到18.5分、6.5籃板和1.5助攻，投籃命中率達75%，而且只需要19.5分鐘就可達成這些數據。

鵜鶘總教練簡崔。（法新社）

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