澳網》差點玩到輸！澳洲「壞小子」驚濤駭浪闖16強戰蠻牛

基里奧斯在五盤大戰勝出，激動倒地慶祝。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕原本可以直落三獲勝，但最後竟然被連趕2盤還打到超級搶10，澳洲「壞小子」基里奧斯今晚仍6：2、7：6（5）、6：7（6：8）、6：7（7：9）、7：6（10：8）五盤艱辛擊敗俄羅斯新星卡查諾夫（Karen Khachanov），下一輪將遇上老冤家、世界球王「蠻牛」納達爾。

卡查諾夫惜敗。（歐新社）

此役雙方激戰4小時26分鐘，地主26種子基里奧斯在第三盤原本拿到賽末點，但是手軟錯過，結果被連追2盤，連續4盤都打搶7決勝局，第五盤更打到超級搶10，雙方你來我往，基里奧斯很快取得3：0領先，再被倒趕4分，不過他仍掌握對方出現掛網的契機拿到賽末點，最後強力正拍回擊逼出對方失誤，終於拿下比賽，基里奧斯也激動倒地。

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16強戰將是當今球王與地主話題人物的對決，2人在去年溫網第2輪曾對上，當時基里奧斯把球往蠻牛的身體打，賽後還嗆：「我為什麼要道歉？」好脾氣的納達爾則說：「這真的很危險。」另外他也曾多次「diss」蠻牛在比賽中的各種儀式很浪費時間。

納達爾稍早贏球後被退役名將、主播馬克安諾（John McEnroe）問到，萬一16強真的碰上基里奧斯怎麼辦，他僅回應：「我也不知道，我不了解他這個人，不能表示明確意見。很明顯當他做了一些不好事情時，我不喜歡，但當他打出好的網球，他對於巡迴賽來說就是個正面的選手。我也希望我的巡迴賽更大，而不是更小。」

男單上半籤表其餘16強賽程也全數確定，法國名將孟菲爾斯（Gael Monfils）將對上奧地利提姆（Dominic Thiem）、瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka）強碰俄國第4種子梅德維夫（Daniil Medvedev）、另一俄國新秀盧布列夫（Andrey Rublev）將對上德國茲維瑞夫（Alexander Zverev）。

梅德維夫直落三晉級16強。（歐新社）

提姆闖進16強。（歐新社）

茲維瑞夫。（美聯社）

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