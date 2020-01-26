冰球》「最死纏爛打的亞洲球隊」台灣隊逆轉擊敗世界強權史上首次

冬青奧銀牌張恩婗射進追平分。（冰球協會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣女子代表隊再寫下奇蹟！今日在荷蘭愛因荷芬舉辦的世界盃冰球U18賽事，首戰就碰上最強對手地主國荷蘭，台灣女將頂住壓力，首節陷入落後仍急起直追，第三節張恩婗和黃筠筑連續進球，翻轉戰局，終場2：1獲勝，創下台灣女子隊首次在國際賽擊敗荷蘭的紀錄。

面對身材高大、經驗豐富，加上有地主球迷助威的荷蘭隊，台灣女將開賽過於緊張施展不開；首節進行至16分52秒，因出現換防失誤，遭荷蘭女將琳絲卡（Abigail Liska）攻破大門，陷入1分落後。

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但台灣女將逐漸找回攻守節奏，末節9分16秒，甫於冬季青年奧運奪下銀牌的小將張恩婗在門前補射破網，全隊士氣大振；終場前4分09秒，「進球王」黃筠筑再射進致勝分，替台灣拿下重要的一勝。明天將碰上哈薩克，期盼能報上屆落敗的一箭之仇。

總教練尹安中表示，「這一勝至關重要，但卻也最艱辛。賽前我不斷提醒球員不要緊張，但畢竟球員年紀還小，仍有些怯場，有過多沒效率的進攻，加上防守瑕疵，才會陷入苦戰。其實本場比賽，我們攻守都不遜於對手，射門次數還比對方多。」

本場比賽台灣隊射門次數多達31次，遠優於荷蘭的19次；但荷蘭畢竟是世界頂尖強權，擋住29次台灣隊的進攻。

張恩婗表示，「這場比賽全隊團結一心，就算落後也沒有人放棄，彼此互相打氣，努力不懈，才能拿下逆轉勝。」

台灣隊本屆與荷蘭、哈薩克和澳洲同組，其中荷蘭上屆還在1級，實力堅強。尹安中笑說，「荷蘭應該從沒碰過像台灣隊一樣，如此死纏爛打的亞洲球隊。我們雖然身材較劣勢，但每一顆球都全力去拚、全力去搶，並用速度彌補高度。」

去年U18代表隊在2級A組拿下2勝、1和、1敗，排名第三；今年捲土重來，首戰就力克強敵，接下來若能再勝哈薩克和澳洲，將創下隊史首度升上1級的空前紀錄。

台灣女將征戰國際賽，全國冰球協會成為球員最大後盾，理事長謝俊煌也赴荷蘭替選手打氣，並在觀眾席觀戰，甚至還喊到沙啞。他表示，「第一場比賽，選手還無法完全適應場地及氣候，加上國內場地不足，前兩節打得不是很順手。未來還有兩場賽事，希望球員們能持續努力。」

秘書長黃意中則說，「第一場雖獲勝，但還不能掉以輕心，必須依照對手特性準備，持續調整至最佳狀態。」

本次台灣隊雖在客場作戰，但仍有許多華僑進場力挺，台灣駐荷蘭代表處也到場聲援，一等秘書王俊義也親臨現場，並在獲勝時向球員道賀，希望台灣女將能再創佳績，揚名海外。

（左起）總教練尹安中、領隊理事長謝俊煌、助理教練黃仁宏和副領隊秘書長黃意中。（冰球協會提供）

華僑拿國旗替台灣女將加油。（冰球協會提供）

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