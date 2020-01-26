NBA》戈貝爾賞關鍵火鍋 爵士近15場拿14勝

爵士中鋒戈貝爾（中）賞關鍵火鍋。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕爵士今天在主場迎戰獨行俠，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）繳22分、17籃板，還賞5次火鍋，包含1次關鍵的火鍋，米契爾（Donovan Mitchell）也貢獻25分，幫助球隊終場以112：107贏球，爵士隊近15場拿下14勝，仍暫居西部第二。

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爵士在開賽一度陷入19：32落後，但爵士隊連得12分，包含尼恩（Georges Niang）的三分球，反倒以37：36領先。兩隊持續互咬比數，末節剩下5分07秒時，戈貝爾完成三分打，幫助球隊以96：95領先，但獨行俠立即靠小柯瑞（Seth Curry）的三分球超前比數。

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第四節剩下1分50秒，東契奇（Luka Doncic）打進兩分後，讓獨行俠有著3分領先，爵士靠米契爾投進追平三分，兩隊戰成104：104平手。戈貝爾隨後補籃得分助爵士超前比數，獨行俠小哈達威（Tim Hardaway Jr.）投進超前三分，爵士在剩下38.5秒靠歐尼爾（Royce O'Neale）的逆轉三分要回領先。

讀秒階段剩下24.8秒，爵士握有2分領先，獨行俠D.萊特（Delon Wright）在三分外線接獲隊友傳球，他持球切入禁區上籃，遭戈貝爾賞火鍋。米契爾把握2罰全進，終場爵士以5分之差獲勝。

爵士以米契爾25分最佳，戈貝爾22分、抓17顆籃板，賞5次火鍋。波丹諾維奇

（Bojan Bogdanovic）23分，歐尼爾12分。爵士隊贏球後，過去15場拿下14勝，戰績32勝13敗暫居西部第二。

獨行俠方面，東契奇全場25投11中拿到25分，但他的三分球10投僅2中。小柯瑞19分，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）15分，小哈達威11分。

爵士中鋒戈貝爾（左）賞關鍵火鍋，賽後米契爾（中）開心擁抱慶祝。（美聯社）

獨行俠球星東契奇。（美聯社）

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