澳網》謝淑薇大年初二再傳捷報 墨爾本勇闖女雙8強

謝淑薇／捷克史崔可娃（左）挺進澳網八強。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020澳洲網球公開賽於墨爾本公園進行，謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）大年初二再傳捷報！6：4 、6：4擊退非種子克羅埃西亞茱拉珂（Darija Jurak）／塞爾維亞史托楊諾維琪（Nina Stojanovic），頭號種子「台捷聯軍」3連勝，率先安抵女雙8強。

年度四大滿貫率先登場的澳網，謝淑薇與現任女雙世界球后史崔可娃持續合作，年初甫於布里斯本封后的「台捷聯軍」近況甚佳， 今開賽第3局前後排率先破發，取得3：1領先，儘管第6局遭克塞組合回破扳平，第9局起老經驗第1種子再破又保，首盤順利到手。

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次盤雙方人馬一路互保，形成3：3僵持不下，老經驗的謝／史穩紮穩打，第7局把握機會突破東歐對手發球，順勢5：3拉開差距 ，最終「台捷聯軍」歷經拉鋸纏鬥，後來居上保發關門，總計花費1小時22分鐘，直落2鎖定8強門票。

本屆單、雙、混雙多達「三線出擊」的謝淑薇，雖然單打首輪止步，女雙已連闖3關；混雙小薇則與英國好手斯庫普斯基（Neal Skupski）合拍，第8種子「台英聯軍」也開胡挺進16強。

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