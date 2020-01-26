MLB》 氣氣氣！作弊案最大苦主 道奇鐵粉要進場噓爆太空人

2017年世界大賽，道奇不敵太空人，無緣世界大賽冠軍，讓場邊道奇球迷失望。如今太空人爆發作弊案，有道奇鐵粉要進場噓爆太空人。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟證實太空人利用電子設備偷暗號作弊，引發軒然大坡。道奇隊在2017年、2018年都無緣冠軍，如今很可能是作弊案最大受害者，因此道奇粉絲要號召洛城球迷進場噓爆「作弊隊」，這項活動讓道奇球員也讚賞。

道奇隊在2017年在世界大賽和太空人鏖戰7場比賽，最後不敵對手，無緣冠軍。但去年季後爆發太空人作弊案，大聯盟調查後，證實太空人在2017年利用電子設備偷暗號作弊，開罰太空人500萬美元，沒收2020年、2021年前兩輪選秀。

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《美聯社》報導，由於2020年新賽季，道奇隊和太空人不會交手，因此道奇鐵粉組成的團體「Pantone 294」，正搶購4月3日（美國時間）洛杉磯天使在主場安納罕天使球場（Angel Stadium of Anaheim）迎戰太空人隊的門票，這場比賽也是天使隊新賽季主場開幕戰。

道奇內野工具人赫南德茲（Kike Hernandez）表示，「這種精神超讚，非常積極的氣氛。」；道奇明星三壘手透納（Justin Turner）對於太空人在2017年違法偷暗號感到不滿，「這對球迷來說也很糟，對很多人來說真的爛透了。」

道奇明星三壘手透納。（美聯社）

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