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MLB》大聯盟百大新秀出爐！ 光芒天才游擊手獲第一名

2020/01/26 11:01

大聯盟今天公布百大新秀排行榜。（圖片取自大聯盟官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布百大新秀排行榜，第一名由光芒隊的年輕游擊手法蘭柯（Wander Franco）奪下，他從去年底開始就竄升到百大新秀榜首的位置，今年開季持續蟬聯。法蘭柯獲得球探報告中最頂尖的80分打擊評價（採用20-80記分制），是繼小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）後的史上第二人。

在3月才要滿19歲的法蘭柯，去年在小聯盟1A與高階1A合計繳出.327/.398/.487打擊三圍，敲出9轟18盜，選到56次保送，只被三振35次。球探報告給他的評分中，除了打擊80封頂外，力量60、跑速55、臂力60、守備50，總體70分，是總體評價相當可怕的新秀。

今年的百大新秀名單當中，光芒隊有6名球員入選，是全大聯盟最多，而釀酒人隊在這次的名單當中竟連一位新秀都沒有入選。

大聯盟2020年十大新秀

1） 法蘭柯（Wander Franco）（游擊，光芒）

2） 拉克斯（Gavin Lux）（游擊/二壘，道奇）

3） 羅伯特（Luis Robert）（外野，白襪）

4） 拉契曼（Adley Rutschman）（捕手，金鶯）

5） 戈爾（MacKenzie Gore）（左投，教士）

6） 阿德爾（Jo Adell）（外野，天使）

7） 麥斯（Casey Mize）（右投，老虎）

8） 皮爾森（Nate Pearson）（右投，藍鳥）

9） 路易斯（Royce Lewis）（游擊，雙城）

10）惠特（Bobby Witt Jr.）（游擊，皇家）

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