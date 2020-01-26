NBA》厄文砍45分助籃網延長賽退活塞 中止5連敗

籃網明星後衛厄文砍45分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天在客場迎戰活塞，明星後衛厄文（Kyrie Irving）砍下45分，中鋒J.艾倫（Jarrett Allen）貢獻20分15籃板，幫助球隊在延長賽以121：111獲勝，籃網隊中止5連敗。

第四節剩下38.4秒，W.錢德勒（Wilson Chandler）拿分後，籃網以106：104領先。厄文在剩下10.4秒投大號三分球沒進，汀維迪（Spencer Dinwiddie）抓到籃板，但卻被活塞羅斯（Derrick Rose）抄走，他在剩下1.9秒時快攻上籃得分，兩隊106：106進入延長賽。

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延長賽中，活塞進攻當機，讓籃網打出單節15：5比數，厄文4次罰球都把握住，最後籃網以10分之差收下勝利，也中止近期5連敗。

厄文全場30投15中，三分球12投5中，外加10罰全進，拿到全場最高45分。J.艾倫20分15籃板、賞4次火鍋，J.哈里斯（Joe Harris）16分。板凳出發的雷佛特（Caris LeVert）11分，汀維迪10分。

活塞以羅斯拿27分最佳，明星中鋒卓蒙德（Andre Drummond）20分21籃板、賞5次火鍋，米凱盧克（Svi Mykhailiuk）19分，B.布朗（Bruce Brown）17分。伍德（Christian Wood）替補拿10分。

活塞羅斯拿27分。（今日美國）

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