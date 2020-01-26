NBA》詹皇生涯總得分超越Kobe成史上第三 紀錄夜卻留憾

湖人球星詹姆斯（中）生涯總得分超越布萊恩，成為史上第三。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天砍下29分，他的生涯總得分超越傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），成為史上第三。可惜湖人隊今天在客場以91：108不敵費城七六人。

詹姆斯生涯總得分超越布萊恩影片請點此

詹姆斯此戰在第三節剩下7分22秒，他切入突破上籃得分後，讓他的生涯總得分來到33644分，超越布萊恩的33643分，成為史上第三，僅次於「郵差」馬龍（Karl Malone）、名將賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。

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不過，湖人此戰進攻火力短缺，第三節一度落後22分之多，湖人隊在前三節打完追到12分差。末節剩下9分18秒時，湖人打出一波13比4攻勢，包含卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）連得5分後，追到88：93，剩下5分差。

七六人明星大前鋒哈佛德（Al Horford）這時跳出連拿7分，包含投進一顆三分，B.西蒙斯（Ben Simmons）、T.哈里斯（Tobias Harris）連續拿分，幫助七六人在剩下2分05秒時以104：88領先，最後七六人就以17分之差獲勝。

詹姆斯此戰得到29分，傳8次助攻、抓7顆籃板，但發生8次失誤。A.戴維斯（Anthony Davis）31分，其他湖人球員得分都未達雙位數。湖人隊團隊三分球31投僅6中，其命中率僅19.4％。

七六人方面，B.西蒙斯28分10籃板8助攻、另有4次抄截。T.哈里斯29分8籃板，哈佛德16分。

湖人球星詹姆斯面對七六人B.西蒙斯的防守。（美聯社）

湖人球星詹姆斯今得到29分，但發生8次失誤。（今日美國）

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