MLB》討回被太空人「偷」走的冠軍？ 道奇球員霸氣拒絕

道奇明星三壘手透納。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕討回被太空人「偷」走的2017年世界大賽冠軍?道奇隊今天舉行球迷活動時首次針對太空人偷暗號作弊一事公開回應，其中明星三壘手透納認為道奇球團上下應該沒有人想要追討回來的冠軍盃，「我們想用正確的方式奪冠!」

在今天道奇球迷活動上，大聯盟官網記者表示聽到最多道奇人說的就是「令人沮喪」（frustrating），指他們都為太空人作弊一事感到沮喪。道奇棒球營運總裁佛里曼表示，在大聯盟公布太空人利用電子設備偷暗號的調查報告後，他沒有收到太空人球團任何連繫，也不相信他們有展現充分的懊悔之意。

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道奇在2017年世界大賽以3勝4敗不敵太空人，總教練羅伯斯表示除了沮喪之外，這件醜聞更讓他深信應該還給克蕭、達比修有及簡森等投手公道，「他們承受不公平的批評聲浪」。

35歲的透納在2017年季後賽表現出色，還拿下國聯冠軍賽MVP，他也成為今天受訪的主角。透納表示其實該年球季就有其他球隊「警告」道奇要小心太空人偷暗號，他認為大聯盟的調查報告證實了大家一直以來的質疑。

只是針對洛杉磯市議會日前通過決議，要求大聯盟必須追討2017年太空人、2018年紅襪拿下的世界大賽冠軍，並將這兩年冠軍頒給道奇，透納則不以為然，認為此舉是於事無補。

「我想球團上下沒有人會想要這樣的冠軍，我們想要親自體驗那些事情，在休息室噴香檳、辦冠軍遊行，我們想用正確的方式奪冠。」透納說。

道奇投手史崔普林也贊同透納的想法，他認為太空人的世界大賽冠軍應該打上星號註記，「但道奇不想要拿到不是在球場上贏來的冠軍盃。」

道奇總教練羅伯斯。（美聯社）

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