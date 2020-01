MLB》韋蘭德的一番玩笑話 卻讓沙巴西亞生氣了？

太空人強投韋蘭德去年摘下美聯塞揚獎。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕太空人作弊案鬧得沸沸揚揚,即將在2月滿37歲的韋蘭德(Justin Verlander)上季獲得生涯二座塞揚獎,今天參加全美棒球記者協會(BBWAA)的晚宴時,開玩笑說太空人有科技和分析技術上相當先進,卻讓人在一旁、已退休的洋基名將沙巴西亞(CC Sabathia)相當不滿。

韋蘭德在2019年賽季拿到21勝6敗、防禦率2.58,他摘得美聯勝投王,最後他在美聯塞揚獎票選中擊敗柯爾(Gerrit Cole),收下生涯第二座塞揚獎。而全美棒球記者協會晚宴今天在紐約市舉行,韋蘭德受邀到場並領取塞揚獎。

Yes電視台知名球評柯瑞(Jack Curry)在推特上發文說,韋蘭德上台致詞時表示,「每個人都知道太空人在科技和分析上很先進。」此話讓現場人士哄堂大笑,韋蘭德等到笑聲停止後才繼續發表演說。

《紐約郵報》記者Peter Botte也在推特上發文說,當韋蘭德在演講時,這番玩笑話讓沙巴西亞相當生氣,而且當時韋蘭德和他的距離只有5英呎。

大聯盟證實太空人在2017年利用電子設備偷暗號作弊,讓去年季後宣布退休的沙巴西亞非常火大,他日前上節目時說,當年的洋基能奪得世界大賽冠軍,意指可能在他的職業生涯少了一枚冠軍戒。



