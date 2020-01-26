MLB》韋蘭德的一番玩笑話 卻讓沙巴西亞生氣了？

太空人強投韋蘭德去年摘下美聯塞揚獎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人作弊案鬧得沸沸揚揚，即將在2月滿37歲的韋蘭德（Justin Verlander）上季獲得生涯二座塞揚獎，今天參加全美棒球記者協會（BBWAA）的晚宴時，開玩笑說太空人有科技和分析技術上相當先進，卻讓人在一旁、已退休的洋基名將沙巴西亞（CC Sabathia）相當不滿。

韋蘭德致詞影片請點此

韋蘭德在2019年賽季拿到21勝6敗、防禦率2.58，他摘得美聯勝投王，最後他在美聯塞揚獎票選中擊敗柯爾（Gerrit Cole），收下生涯第二座塞揚獎。而全美棒球記者協會晚宴今天在紐約市舉行，韋蘭德受邀到場並領取塞揚獎。

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Yes電視台知名球評柯瑞（Jack Curry）在推特上發文說，韋蘭德上台致詞時表示，「每個人都知道太空人在科技和分析上很先進。」此話讓現場人士哄堂大笑，韋蘭德等到笑聲停止後才繼續發表演說。

《紐約郵報》記者Peter Botte也在推特上發文說，當韋蘭德在演講時，這番玩笑話讓沙巴西亞相當生氣，而且當時韋蘭德和他的距離只有5英呎。

大聯盟證實太空人在2017年利用電子設備偷暗號作弊，讓去年季後宣布退休的沙巴西亞非常火大，他日前上節目時說，當年的洋基能奪得世界大賽冠軍，意指可能在他的職業生涯少了一枚冠軍戒。



At NY BBWAA dinner, Verlander accepted AL Cy Young Award and noted how the Astros were “technologically and analytically advanced” as a way to praise the organization. But that phrase caused some in the audience to guffaw. Verlander waited until noise subsided before resuming — Jack Curry （@JackCurryYES） January 26, 2020

Verlander just joked that "everyone knows the Astros are technologically analytically advanced." CC, 5 feet away, looks freakin' pissed. — Peter Botte （@PeterBotte） January 26, 2020

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