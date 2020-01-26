澳網》喬科維奇直落三史瓦茲曼 第11度挺進男單八強

喬科維奇第11度打進澳網男單8強。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕澳網男單16強賽，大會第2種子塞爾維亞喬科維奇（Novak Djokovic）今天以6：3、6：4、6：4，直落三擊敗大會第14種子的阿根廷好手史瓦茲曼（Diego Schwartzman），生涯第11度闖進澳網8強，他下場將面對加拿大重砲手拉奧尼（Milos Raonic）。

此戰雙方開賽前7局都保住自己的發球局，喬科維奇第8局破發，第9局保住發球局，首盤就以6：3拿下。第二盤喬科維奇先破2次對手發球局，取得3：0領先。史瓦茲曼在第4局首度破發，第5局再拿下後追回2局，隨後雙方互保發球局，喬科維奇就以6：4拿下第二盤。

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第三盤戰到2：2時，喬科維奇在第5局破對手發球局，隨後雙方都保發，喬科維奇在第10局連拿4分，最後就以6：4贏球。喬科維奇花2小時06分直落三打敗史瓦茲曼，生涯第11度挺進澳網8強。

喬科維奇全場有8顆愛司球（Aces），一發得分率75％、二發得分率68％都優於對手，致勝球有38顆，史瓦茲曼只有17顆；此外，包含去年的澳網冠軍在內，喬科維奇生涯在澳網摘下7冠。

阿根廷好手史瓦茲曼。（美聯社）

另一場男單16強賽，大會第32種子拉奧尼今以6：4、6：3、7：5擊敗克羅埃西亞好手西利奇（Marin Cilic），闖進男單8強。拉奧尼下場比賽將是場硬仗，生涯9次對決喬科維奇都輸球。

加拿大重砲手拉奧尼。（路透）

克羅埃西亞好手西利奇。（法新社）

喬科維奇第11度打進澳網男單8強。（美聯社）

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