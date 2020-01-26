澳網》天才少女高芙止步16強 美國凱寧將面對突國黑馬

美國15歲天才少女高芙止步澳網16強。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳網女單16強賽，美國15歲天才少女高芙（Coco Gauff）則被大會第14種子同胞21歲好手凱寧（Sofia Kenin）逆轉吞敗，無緣再寫驚奇。凱寧下場將面對突尼西亞黑馬賈珀（Ons Jabeur）。

高芙前一場打敗日本前球后大坂直美，爆冷挺進女單16強。今天她面對大會第14種子的凱寧，首盤打到搶七，高芙以7：6（7比5）拿下。不過第二盤她以3：6輸掉，關鍵第三盤慘吃「貝果」，以0：6輸球，止步女單第四輪。

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凱寧贏球后，首度挺進大滿貫賽8強，下場將面對賈珀，雙方生涯4次交手，凱寧取得3勝1敗的對戰成績。

目前世界排名第78名的賈珀在本屆澳網上演驚奇，先後打敗「英國一姐」孔塔（Johanna Konta）、法國賈西亞（Caroline Garcia）、「丹麥甜心」沃茲妮亞琪（Caroline Wozniacki）以及王薔，她成為首位打進大滿貫賽8強的阿拉伯女將。

美國好手凱寧挺進澳網女單8強。（美聯社）

另一場女單16強賽，大會第7種子捷克柯薇妥娃（Petra Kvitova）今天以6：7（4比7）、6：3、6：2，逆轉擊敗希臘莎卡瑞（Maria Sakkari），挺進女單8強。柯薇妥娃下場的對手將是球后芭提（Ashleigh Barty）和美國芮絲克（Alison Riske）的勝方。

突尼西亞黑馬賈珀。（法新社）

捷克柯薇妥娃。（法新社）

希臘莎卡瑞。（歐新社）

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