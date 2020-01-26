NBA》生涯總得分超越偶像 詹姆斯憶起年少往事

詹姆斯生涯總得分超越布萊恩，高居史上第三。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天在客場面對費城七六人，全場獨拿29分，生涯總得分33655分超越兒時偶像布萊恩（Kobe Bryant）的33643分，躍居史上第三高。詹皇賽後受訪時回憶起年少往事，布萊恩曾經送過他球鞋，這對他來而言是非常寶貴的回憶。

詹姆斯今天賽前特地在球鞋寫上「Mamba 4 Life、8/24、KB」致敬傳奇球星布萊恩，第三節得分成功超越偶像的生涯總得分紀錄，布萊恩也在第一時間於推特貼文祝賀詹姆斯，「繼續努力邁進，我的兄弟值得更多的尊敬。」

請繼續往下閱讀...

「他（布萊恩）是天生的得分好手，」詹姆斯賽後談到Kobe時表示，這有太多故事要說，能穿著和他一樣的湖人球衣，並在他的家鄉費城完成這項里程碑，這令人難以置信，詹皇也透露布萊恩在費城比賽時曾送他一雙球鞋，讓他驚喜萬分，就算球鞋對他來說小了一點，但他仍開心的穿上它去比賽。

詹姆斯讚揚布萊恩是史上最偉大的籃球員之一，同時也是湖人隊史最傳奇的球星之一，更是史上唯一退休了2個背號的球星，「在我的職業生涯能與他一同穿起一樣的球衣，效力這支歷史悠久的紫金軍團，這感覺非常的棒。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法