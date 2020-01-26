獨家》武漢肺炎疫情衝擊！網球聯邦盃亞大區從東莞改至哈薩克

台灣好手謝淑薇擔憂武漢肺炎疫情，主動發聲詢問我國網協具體防護措施。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣網將可以放心了，攸關今夏東京奧運參賽條件的2020年聯邦盃亞洲／大洋洲區一級賽事，2月4至8日原定於中國東莞登場，但由於武漢肺炎疫情持續擴大，嚴重影響各國選手參賽意願，據傳已將移至哈薩克城市進行，消息一出已令眾選手們稍鬆口氣。

目前正在澳網大滿貫參賽的謝淑薇，擔憂武漢肺炎疫情，主動發聲詢問我國網協具體防護措施，網協則與聯邦盃主辦單位ITF（國際網總）積極連繫，希望了解改變場館或延賽的可能性。今網協秘書長劉中興透露，據私下管道獲悉，ITF已經決定，為確保選手及教練團隊健康，近期內避免在中國地區舉辦賽事，因此聯邦盃亞大區將臨時由哈薩克城市接手，比賽日期暫定不變，進一步結果仍待確認。

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本屆聯邦盃亞大區一級賽事，有中國、烏茲別克、印度、印尼、南韓及台灣角逐，前2名晉級4月世界組附加賽，我國由翁宜寧執掌兵符，選手包括謝淑薇、詹詠然、詹皓晴、梁恩碩及楊亞依。依2020年東京奧運參賽辦法，除考量各國選手世界單、雙打排行及名額，奧運週期必須參與至少2站台維斯盃或聯邦盃，其中1站必須在2019或20年。

武漢肺炎疫情日趨嚴重，台灣女足及拳擊隊首當其衝，兩隊人馬原訂2月3日赴當地參與東京奧運資格賽，女足資格賽主辦單位亞洲足聯（AFC）已決定把比賽地點改至南京；拳擊確定不給武漢承辦，預料轉至遷安，但依當前情勢發展與衝擊，也都很可能移至中國境外舉行。

武漢肺炎疫情持續擴大。（法新社）

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