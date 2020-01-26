澳網》不老費爸又逆轉勝 再贏1場4強約戰喬帥

費德爾4連勝挺進男單8強。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020澳洲網球公開賽於墨爾本公園進行，38歲的瑞士傳奇天王費德爾（Roger Federer）再度上演逆轉秀，4：6、6：1、6：2、6：2氣走年輕11歲的匈牙利後輩佛索維茲（Marton Fucsovics），費爸4連勝挺進男單8強，首度遭遇排名百大的美國黑馬桑德格倫（Tennys Sandgren），被各界看好順利過關。

賽史「六冠王」的費爸人氣極旺，若能再下一城，很可能4強與「七冠王」宿敵喬科維奇（Novak Djokovic）狹路相逢，當代雙雄再度上演頂尖對決。塞爾維亞第2種子談笑用兵，直落3輕取阿根廷14種子史瓦茲曼（Diego Schwartzman），第11度勇闖8強，接下來面對加拿大重砲手拉奧尼（Milos Raonic），喬帥對戰9連勝穩居上風。

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前役5盤苦戰神奇大逆轉的費爸，休兵一日面對年輕力壯的佛索維茲，熱機稍慢丟掉首盤，不過老經驗第3種子隨即回穩反撲，積極上網壓制破發，一口氣倒趕3盤出線，寶刀未老的費爸不但締造對戰3連勝，累計賽史101勝，更追平溫布頓草地紀錄，也是兩大滿貫都滿百勝的網壇第一人。

費德爾4連勝挺進男單8強。（法新社）

佛索維茲。（路透）

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