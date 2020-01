MLB》不到1天前Kobe才發文道賀 道奇新人王悲痛哀悼

From one MVP to another. pic.twitter.com/aZgRgjDW93

〔記者林宥辰/綜合報導〕前湖人隊球星布萊恩因直升機墜毀意外逝世,棒球界球星也同聲哀悼。布萊恩在不到1天前,才透過影片恭賀同城的道奇隊強打貝林傑,祝賀他拿下新人王,但貝林傑道謝後不到24小時,布萊恩就發生意外,貝林傑和其他棒球界球星悲慟不已。

布萊恩在影片中激勵貝林傑,說他去年達成的成績「都還不錯」,但今年期望他更上一層樓,貝林傑本也在自己社群中分享並向前輩道謝。意外發生後,貝林傑難過不已,在社群寫著:「才不到15小時......,為他的家人祈禱,我仍無法相信這件事,真希望這不是真的。」

道奇隊終結者簡森也在社群發文,表達哀悼,並為布萊恩的妻子及女兒祈禱,「她們同時失去好丈夫、父親及姊妹,為她們祈禱。」

15 hours ago man… I actually cannot believe this. Praying for his family and close friends. Hoping it’s not true https://t.co/WI9UuuTGQ8