MLB》不到1天前Kobe才發文道賀 道奇新人王悲痛哀悼

From one MVP to another. pic.twitter.com/aZgRgjDW93 — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） January 26, 2020

〔記者林宥辰／綜合報導〕前湖人隊球星布萊恩因直升機墜毀意外逝世，棒球界球星也同聲哀悼。布萊恩在不到1天前，才透過影片恭賀同城的道奇隊強打貝林傑，祝賀他拿下新人王，但貝林傑道謝後不到24小時，布萊恩就發生意外，貝林傑和其他棒球界球星悲慟不已。

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布萊恩在影片中激勵貝林傑，說他去年達成的成績「都還不錯」，但今年期望他更上一層樓，貝林傑本也在自己社群中分享並向前輩道謝。意外發生後，貝林傑難過不已，在社群寫著：「才不到15小時......，為他的家人祈禱，我仍無法相信這件事，真希望這不是真的。」

道奇隊終結者簡森也在社群發文，表達哀悼，並為布萊恩的妻子及女兒祈禱，「她們同時失去好丈夫、父親及姊妹，為她們祈禱。」

15 hours ago man… I actually cannot believe this. Praying for his family and close friends. Hoping it’s not true https://t.co/WI9UuuTGQ8 — Cody Bellinger （@Cody_Bellinger） January 26, 2020

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