MLB》曾執教過洋基「法官」 阿爾托貝利與KOBE一同罹難

阿爾托貝利曾執教過洋基隊賈吉與大都會隊的麥克內爾。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）墜機案震撼體壇，這起造成9人罹難的意外，這9名往生者當中還包含著曾執教過洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）的橘郡海岸學院棒球隊教練阿爾托貝利（John Altobelli），以及他的女兒和老婆。

這起事件發生後，洛杉磯警方不願意透露除了布萊恩與其女兒以外的罹難者有誰，不過橘郡海岸學院發表聲明，棒球教練阿爾托貝利與他的老婆Keri Altobelli及女兒Alyssa Altobelli也同樣待在失事的直升機上。報導指出，Alyssa Altobelli是布萊恩女兒吉安納（Gianna Bryant）的隊友。

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阿爾托貝利曾在2012年的Cape Cod League執教過賈吉以及另一名紐約球星，大都會的麥克內爾（Jeff McNeil），麥克內爾曾稱讚阿爾托貝利是他最喜愛的一個教練，他在接受《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）採訪時表示，阿爾托貝利是他現在能待在大聯盟的主要原因之一。賈吉在得知事件發生後於推特上發文寫道：「這不是真的...」

麥克內爾。（資料照，美聯社）

賈吉。（資料照，今日美國）

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