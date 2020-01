NBA》T.楊恩穿「8」號紀念布萊恩 出手「24」次助隊奪勝

T.楊恩今天穿著8號球衣來紀念逝去的球星布萊恩。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人隊布萊恩(Kobe Bryant)的驟逝讓整個NBA以及體壇都陷入極度哀傷的氛圍,今天老鷹與巫師隊的比賽,老鷹少主T.楊恩(Trae Young)在賽前穿著8號的球衣來紀念布萊恩,他今天全場出手24次轟下45分,率隊以152:133擊敗巫師隊。

T.楊恩今天在開賽穿著8號球衣來紀念布萊恩,隨後他才在比賽中把自己的背號11號給穿回來。而他今天全場剛好出手24次,與布萊恩的另一個背號相同。全場拿下45分6籃板14助攻。

請繼續往下閱讀...

Trae Young honored Kobe by wearing #8 at the beginning of the Hawks game. He finished with 45 PTS & 14 AST. pic.twitter.com/3hqwM01Bxf

這場比賽雙方開賽相當膠著,半場前T.楊恩靠著一記超大號的半場三分投籃,將比數拉開到78:72。下半場老鷹打出一波25:7的攻勢奠定勝基,最終以19分差拿下比賽。

Trae Young beat the buzzer from beyond halfcourt, which gave the @ATLHawks a 78-72 lead over the @WashWizards at halftime. pic.twitter.com/zb0ZOW2GZ2