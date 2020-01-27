NBA》T.楊恩穿「8」號紀念布萊恩 出手「24」次助隊奪勝

T.楊恩今天穿著8號球衣來紀念逝去的球星布萊恩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊布萊恩（Kobe Bryant）的驟逝讓整個NBA以及體壇都陷入極度哀傷的氛圍，今天老鷹與巫師隊的比賽，老鷹少主T.楊恩（Trae Young）在賽前穿著8號的球衣來紀念布萊恩，他今天全場出手24次轟下45分，率隊以152：133擊敗巫師隊。

T.楊恩今天在開賽穿著8號球衣來紀念布萊恩，隨後他才在比賽中把自己的背號11號給穿回來。而他今天全場剛好出手24次，與布萊恩的另一個背號相同。全場拿下45分6籃板14助攻。

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Trae Young honored Kobe by wearing #8 at the beginning of the Hawks game.



He finished with 45 PTS & 14 AST.



pic.twitter.com/3hqwM01Bxf — Ballislife.com （@Ballislife） January 27, 2020

這場比賽雙方開賽相當膠著，半場前T.楊恩靠著一記超大號的半場三分投籃，將比數拉開到78：72。下半場老鷹打出一波25：7的攻勢奠定勝基，最終以19分差拿下比賽。

Trae Young beat the buzzer from beyond halfcourt, which gave the @ATLHawks a 78-72 lead over the @WashWizards at halftime. pic.twitter.com/zb0ZOW2GZ2 — NBA （@NBA） January 27, 2020

T.楊恩是老鷹全場表現最好的球員，得分次高的是赫特（Kevin Huerter），他拿下25分，J.柯林斯（John Collins）拿下16分8籃板，費南多（Bruno Fernando）14分12籃板。

巫師隊畢爾（Bradley Beal）單場40分是巫師得分最高的球員，T.布朗（Troy Brown Jr.）拿下19分。

T.楊恩全場狂砍45分助隊奪勝。（法新社）

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