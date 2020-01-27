NBA》布萊恩最親密的後輩 厄文開賽一小時前突棄賽

布萊恩與厄文。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）驟逝引起籃壇同悲，他最親密的後輩好友，現任籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）在得知這則悲報後直接離開球場，並沒有參與今日球隊與尼克之戰。

籃網在賽前一個小時才宣布厄文並不會參賽的這項消息，公告指出厄文是因為個人因素缺陣。厄文與布萊恩的關係相當密切，他曾在2017年接受《ESPN》訪問時說：「我與布萊恩有著不可思議的師徒關係和友誼。」

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布萊恩也曾在2019年受訪時，主持人問到他，「你有著喬丹（Michael Jordan）作為你的導師，那麼誰會是你的得意門生。」當時布萊恩二話不說地表示是厄文。布萊恩也回憶道，厄文曾在騎士隊2016年總冠軍賽對勇士完成1勝3敗驚天逆轉、球隊於慶祝的狂喜之時打視訊電話（Facetime）給他說：「老兄，你給的建議有效耶！」布萊恩指出，當時厄文也和他女兒打招呼，他認為厄文大概是跟他最親密的球員。

Kobe Bryant was a mentor and close friend to Kyrie Irving, who didn't play tonight against the Knicks following Bryant's death. Kobe shared a great story about the close bond they had. pic.twitter.com/x6uR6aPTDd — Michael Scotto （@MikeAScotto） January 26, 2020

籃網隊總教練亞特金森（Kenny Atkinson）證實了這項消息，「我們有個球員跟布萊恩的關係非常緊密，我們的想法與祈禱也跟他同在。」

這場比賽在缺少厄文的情況下，籃網以97：110輸給尼克隊，汀維迪（Spencer Dinwiddie）拿下23分全場最高。尼克隊藍道（Julius Randle）拿下22分15籃板，小莫里斯（Marcus Morris）21分。

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