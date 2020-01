NBA》布萊恩最親密的後輩 厄文開賽一小時前突棄賽

布萊恩與厄文。(圖片取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕湖人隊傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)驟逝引起籃壇同悲,他最親密的後輩好友,現任籃網隊球星厄文(Kyrie Irving)在得知這則悲報後直接離開球場,並沒有參與今日球隊與尼克之戰。

籃網在賽前一個小時才宣布厄文並不會參賽的這項消息,公告指出厄文是因為個人因素缺陣。厄文與布萊恩的關係相當密切,他曾在2017年接受《ESPN》訪問時說:「我與布萊恩有著不可思議的師徒關係和友誼。」

布萊恩也曾在2019年受訪時,主持人問到他,「你有著喬丹(Michael Jordan)作為你的導師,那麼誰會是你的得意門生。」當時布萊恩二話不說地表示是厄文。布萊恩也回憶道,厄文曾在騎士隊2016年總冠軍賽對勇士完成1勝3敗驚天逆轉、球隊於慶祝的狂喜之時打視訊電話(Facetime)給他說:「老兄,你給的建議有效耶!」布萊恩指出,當時厄文也和他女兒打招呼,他認為厄文大概是跟他最親密的球員。

