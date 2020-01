布萊恩的直升機墜毀現場。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人隊傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)今天因為直升機失事意外過世,享年41歲,網友發現,有名叫做.Noso的網友,曾在2012年發文寫道:「布萊恩會因為直升機失事死亡。」如今這個悲傷的預言成真了。

該網友在2012年的11月14日寫出這則推特,今日被網友發現,他也在自己的推特上回應:「Fxxk.我很抱歉,FxxkFxxkFxxk」。

網友在預言成真後於今日崩潰道歉。(圖片取自推特)

布萊恩的這起事件一共造成了9人罹難,除了布萊恩以外,他的女兒,以及橘郡海岸學院棒球隊教練阿爾托貝利(John Altobelli)和他一家人也都因此罹難。

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash