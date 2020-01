NBA》神巧合？ T.楊恩、布克本日皆出手24次 合轟81分

T.楊恩與布克。(圖片取自ESPN推特)

〔體育中心/綜合報導〕湖人隊傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)今日因墜機驟逝,享年41歲。許多NBA球隊也都在場上使用24秒與8秒進攻違例來為他紀念,而今天的比賽中更出現了詭異的神巧合。

《ESPN》寫道,老鷹隊T.楊恩(Trae Young)今天在開賽時穿著8號球衣來紀念布萊恩生涯初期所穿著的8號,該場比賽他出手24次命中13球拿下45分,24次出手恰好與布萊恩後期穿著的背號相同,這場比賽他的罰球命中率是81%。

請繼續往下閱讀...

That one was for you...



Rest Easy Kobe pic.twitter.com/mXW86TKXsP