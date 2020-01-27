NBA》神巧合？ T.楊恩、布克本日皆出手24次 合轟81分

T.楊恩與布克。（圖片取自ESPN推特）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）今日因墜機驟逝，享年41歲。許多NBA球隊也都在場上使用24秒與8秒進攻違例來為他紀念，而今天的比賽中更出現了詭異的神巧合。

《ESPN》寫道，老鷹隊T.楊恩（Trae Young）今天在開賽時穿著8號球衣來紀念布萊恩生涯初期所穿著的8號，該場比賽他出手24次命中13球拿下45分，24次出手恰好與布萊恩後期穿著的背號相同，這場比賽他的罰球命中率是81%。

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That one was for you...



Rest Easy Kobe pic.twitter.com/mXW86TKXsP — Trae Young （@TheTraeYoung） January 27, 2020

不只如此，太陽隊的布克（Devin Booker）今天同樣也出手了24次命中11球，拿下36分。眼尖的網友發現，這場比賽布克的得分與T.楊恩的得分合計是81分，兩人的命中數加起來則剛好是24次。

81分得分，剛好等於布萊恩在2006年1月23日面對暴龍時，單場狂砍創NBA史上第二高紀錄的81分，僅次於張伯倫的單場100分，布萊恩這個傲人表現至今都還沒有被任何一名球員打破。

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