NBA》「魔獸」豪爾德發文紀念Kobe 「我愛你、我們都愛你」

布萊恩與豪爾德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）驟逝，享年41歲，他的前隊友「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）在自己的IG上發文表達對這位前隊友的思念。

豪爾德寫道，他現在已經完全無言以對，從未想過自己會剛起床並在飛機上看到這個新聞。「我跟他會爭吵，甚至有時候會憎恨彼此，但我們從未停止愛著對方。我愛你，我們都愛你，感謝你用各種方式啟發我。」

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「大家要確實地讓身邊的人知道你們彼此是相愛的，因為我們永遠不知道人生將會有什麼事情發生。讓我們珍惜生命且珍惜彼此，趁我們還在的時候。」

「我將會無可救藥地想念Kobe和Gigi這季坐在場下看我們打球的樣子，希望你們都能夠安息，我的這一個球季將會獻給Kobe。」

豪爾德曾在2012-13賽季效力於湖人隊，但當時的他表現不佳，更曾與布萊恩傳出嫌隙，但他們彼此在私底下依舊相當親密。今年豪爾德重回湖人隊誓言捲土重來，他也繳出了相當高效的成績，他場均出賽20.1分鐘，拿下7.6分7.7籃板，送出1.4次阻攻。

今年豪爾德將會參加全明星週的灌籃大賽，他原先預計要與布萊恩搭擋，但如今這個計畫勢必得做出改變。

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