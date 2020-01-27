NBA》「黑曼巴」與女兒遇死劫 直升機失事細節曝光！

多支NBA球隊在主場播影片悼念布萊恩。（美聯社）

〔體育中心／台北報導〕NBA傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）今日搭乘私人直升機在加州意外撞山墜機死亡，享年41歲，而他年僅13歲的女兒G.布萊恩（Gianna Bryant）也同樣在這起事故中罹難，震驚各界。而率先透露布萊恩遇難消息的美媒《TMZ》隨後也透露更多事故細節，指出飛機失事的原因可能是因為當地的大霧。

41歲布萊恩死亡消息由美國媒體《TMZ》率先報導，據外媒指出，在加州當地時間早上9點47分，有一架直升機直接撞山起火，除了布萊恩及13歲的女兒，棒球教練阿爾托貝利與他的老婆Keri、女兒Alyssa，以及女籃教練Christina Mauser等機上9人全數罹難。

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當地警方受訪畫面看這邊

《TMZ》稍早更新失事細節，指出依據飛行數據顯示，布萊恩的直升機在洛杉磯動物園上空就已經先遇到氣候不佳的問題，報導指出當時飛機飛行高度非常低，並在約875英呎（約267公尺）的空中盤旋飛行至少6圈，專家則研判直升機駕駛很有可能是在等待大霧散去。

而數據顯示，直升機駕駛在美國時間上午9點30分左右聯繫了伯班克機場（Hollywood Burbank Airport）的塔台，塔台指出到直升機至少在空中盤旋了約15分鐘，最終沿著118號公路向北行駛，然後向西轉，沿著101高速公路行駛。

到了9點40分左右，天氣狀況更差、霧氣也更重，直升機轉向南行駛，《TMZ》點出此舉成為這次失事的關鍵，因為當地南部都是山區地形，根據飛行數據顯示，駕駛將直升機從1200英呎（約366公尺）升到2000英呎（約609公尺）。大約在9點45分，他們以161節速度飛進當地一座1700英尺高的山後，直升機也就此失去一切聯繫。而飛機具體失事的原因目前尚不明確，華盛頓相關部門已經派遣小組趕往洛杉磯進行調查。

湖人隊傳奇球星布萊恩稍早在直升機事故遇難，享年41歲。（美聯社）

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