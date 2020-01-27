NBA》差點因Kobe過世不會打球 里拉德狂轟50分破紀錄

里拉德今天狂飆50分。（圖片擷取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕今日拓荒者溜馬之戰，拓荒者主力後衛里拉德（Damian Lillard）單場狂轟50分，率隊以136：129擊敗溜馬隊，賽後他也談到對於布萊恩（Kobe Bryant）的看法。

里拉德單場23投14中，三分球12投8中，罰球16投14中拿下50分13助攻6籃板，最近三場比賽里拉德分別拿下61、47、50分，成為拓荒者隊史上第一位連續三場比賽拿下40分以上的球員。

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隨隊記者透露，里拉德在賽前跟她說，他甚至不知道這場比賽要怎麼打。賽後里拉德在受訪時表示，賽前總教練跟他們說，我們就上場打球吧，Kobe在每一場比賽都會保持著強大的競爭力上場，我們也要這樣打，他也會希望我們繼續在場上競爭，繼續打著我們所愛的比賽，來榮耀他的競爭心態。

里拉德。（美聯社）

里拉德表示，今天真的是個很難過、很不幸的一天，他從小看著Kobe長大，很多人也看著他長大，他是個英雄。

除了里拉德以外，因傷缺陣三場比賽的麥考倫（CJ McCollum）今天順利歸隊，他單場投進6記三分球，拿下28分5助攻，懷特塞德（Hassan Whiteside）21分14籃板，安東尼（Carmelo Anthony）拿下14分8籃板，並在溜馬末節追分之際投進一記關鍵的三分。

溜馬隊今天表現最佳的是中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis），他拿下27分14籃板11助攻，生涯第二度拿下「大三元」，蘭柏（Jeremy Lamb）拿下28分全隊最高。

沙波尼斯拿下生涯第二度的大三元。（美聯社）

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