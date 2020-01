NBA》「怪物狀元」生涯首度雙十入袋 與球哥大秀空接爆扣（影音）

威廉森拿下生涯首度雙十。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕「怪物狀元」威廉森(Zion Williamson)今天面對綠衫軍塞爾提克隊,僅出賽27分鐘就拿下21分11籃板,生涯首度「雙十」,率領球隊以123:108拿下勝利,拿下他加入球隊後的首勝。

這是威廉森在動了關節鏡手術後出賽時間最多的一場比賽,他前兩場出賽時間分別是18與21分鐘。而這場比賽鵜鶘在第四節做出調整,他們讓威廉森待到場上的最後一分鐘。

鵜鶘這個舉動也發揮了功效,威廉森在最後三分鐘獨拿8分,幫助鵜鶘隊拉開差距,也讓他們順利收下勝利。威廉森在賽後也不免被訪問到對布萊恩(Kobe Bryant)驟逝的心得,他表示,布萊恩對他意義重大,他自己就有布萊恩8號與24號的球衣。

這場比賽塞爾提克上半場的命中率不佳,43投16中,三分線上17投3中,也讓他們半場就以42:62落後給了鵜鶘20分。反觀鵜鶘則靠著7名球員,合計在上半場投進了10記三分球。威廉森在上半場打了12分26秒,有個精彩的空中接力上籃,以及與「球哥」波爾(Lonzo Ball)搭配的空中接力灌籃,可惜罰球5罰僅1中,不然他能拿到更多分。

21 PTS | 11 REB | 36.2 FPTS



1st career double-double for Zion Williamson in the @PelicansNBA victory. pic.twitter.com/EdWHHJK0xH