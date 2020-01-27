NBA》「怪物狀元」生涯首度雙十入袋 與球哥大秀空接爆扣（影音）

威廉森拿下生涯首度雙十。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）今天面對綠衫軍塞爾提克隊，僅出賽27分鐘就拿下21分11籃板，生涯首度「雙十」，率領球隊以123：108拿下勝利，拿下他加入球隊後的首勝。

這是威廉森在動了關節鏡手術後出賽時間最多的一場比賽，他前兩場出賽時間分別是18與21分鐘。而這場比賽鵜鶘在第四節做出調整，他們讓威廉森待到場上的最後一分鐘。

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鵜鶘這個舉動也發揮了功效，威廉森在最後三分鐘獨拿8分，幫助鵜鶘隊拉開差距，也讓他們順利收下勝利。威廉森在賽後也不免被訪問到對布萊恩（Kobe Bryant）驟逝的心得，他表示，布萊恩對他意義重大，他自己就有布萊恩8號與24號的球衣。

這場比賽塞爾提克上半場的命中率不佳，43投16中，三分線上17投3中，也讓他們半場就以42：62落後給了鵜鶘20分。反觀鵜鶘則靠著7名球員，合計在上半場投進了10記三分球。威廉森在上半場打了12分26秒，有個精彩的空中接力上籃，以及與「球哥」波爾（Lonzo Ball）搭配的空中接力灌籃，可惜罰球5罰僅1中，不然他能拿到更多分。

21 PTS | 11 REB | 36.2 FPTS



1st career double-double for Zion Williamson in the @PelicansNBA victory. pic.twitter.com/EdWHHJK0xH — NBA Fantasy （@NBAFantasy） January 27, 2020

下半場鵜鶘雖然一度拉開到23分差，不過塞爾提克隨後靠著沃克（Kemba Walker）的三分球打出7：0的小高潮，將比數拉近到79：87，第四節塞爾提克一度追到91：97，6分落後。但接下來瑞迪克（J.J. Redick）的三分與威廉森的得分又把比數拉開，塞爾提克追不近10分的差距，最終就由鵜鶘隊拿下了勝利。

威廉森此役拿下21分11籃板，其中有7記是進攻籃板，不過罰球線上他8投僅3中，J.哈勒戴（Jrue Holiday）今天拿下25分6籃板5助攻，英葛蘭（Brandon Ingram）16分3籃板3助攻，波爾（Lonzo Ball）拿8分但送出15助攻還抓下6籃板。

綠衫軍以沃克的35分得分最高，同時他也抓下5籃板4助攻，海沃德（Gordon Hayward）拿下23分6籃板，J.布朗（Jaylen Brown）20分。這場比賽塔圖姆（Jayson Tatum）因為右側腹股溝不適因此沒有出賽，坎特（Enes Kanter）因為右側臀部瘀傷連兩場未出賽。

威廉森拿下生涯首度雙十。（法新社）

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