NBA》砍31分領軍退魔術 「面癱」雷納德談Kobe也泛淚（影音）

快艇招牌球星雷納德,賽前與隊友一銅為驟逝的布萊恩默哀。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕傳奇球星「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)稍早因直升機事故意外罹難,撼動體壇,而跟湖人同為洛杉磯球隊的快艇隊,今作客奧蘭多以112:97擊敗魔術,一哥雷納德(Kawhi Leonard)今砍下31分,而平常沒有太多情緒起伏的常被戲稱「機器人」的他,今賽後受訪談起布萊恩也紅了眼框。

雷納德此役上場將近34分鐘,20投11中、三分球6投3中,轟下全場最高31分、14籃板、7助攻,而贏球後平常表情就沒有太大起伏的雷納德,賽後談起布萊恩仍紅了眼框,受訪時忍著淚水說道:「能夠親自認識他(布萊恩)何其幸運,我知道他會希望我出來比賽、打球,去場上奮鬥,全隊都很傷痛,我們同來自洛杉磯,大家都知道Kobe對籃球的影響深遠,每個人都情緒激動,真的非常難過...」

「沒有任何文字能描述他對籃球的影響力,還有失去他會給大家帶來多大的影響,我們是來自洛杉磯的球隊,也都很清楚洛杉磯的歷史...應該說...他在洛杉磯創造的歷史,這真的十分令人鼻酸」

"Words can't explain the impact he had on this floor... the emotional impact he had on everybody"



Kawhi speaks on the impact Kobe had throughout his lifetime#RIPKobeBryant #RIPGiannaBryant pic.twitter.com/qm1EJfCxR1