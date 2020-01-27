NBA》砍31分領軍退魔術 「面癱」雷納德談Kobe也泛淚（影音）

快艇招牌球星雷納德，賽前與隊友一銅為驟逝的布萊恩默哀。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）稍早因直升機事故意外罹難，撼動體壇，而跟湖人同為洛杉磯球隊的快艇隊，今作客奧蘭多以112：97擊敗魔術，一哥雷納德（Kawhi Leonard）今砍下31分，而平常沒有太多情緒起伏的常被戲稱「機器人」的他，今賽後受訪談起布萊恩也紅了眼框。

雷納德此役上場將近34分鐘，20投11中、三分球6投3中，轟下全場最高31分、14籃板、7助攻，而贏球後平常表情就沒有太大起伏的雷納德，賽後談起布萊恩仍紅了眼框，受訪時忍著淚水說道：「能夠親自認識他（布萊恩）何其幸運，我知道他會希望我出來比賽、打球，去場上奮鬥，全隊都很傷痛，我們同來自洛杉磯，大家都知道Kobe對籃球的影響深遠，每個人都情緒激動，真的非常難過...」

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「沒有任何文字能描述他對籃球的影響力，還有失去他會給大家帶來多大的影響，我們是來自洛杉磯的球隊，也都很清楚洛杉磯的歷史...應該說...他在洛杉磯創造的歷史，這真的十分令人鼻酸」

"Words can't explain the impact he had on this floor... the emotional impact he had on everybody"



Kawhi speaks on the impact Kobe had throughout his lifetime#RIPKobeBryant #RIPGiannaBryant pic.twitter.com/qm1EJfCxR1 — FOX Sports West （@FoxSportsWest） January 27, 2020

而快艇首節打完雖然些許落後，不過次節洛杉磯大軍就吹起反攻號角超前，第三節領先分數更來得雙位數，最終就以15分之差踢館主場作戰的魔術隊，除了雷納德以外，薛米特（Landry Shamet）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）皆轟下19分，L.威廉斯（Lou Williams）拿下15分，派特森（Patrick Patterson）挹注10分。

魔術隊全隊6人得分上雙，由替補出賽的卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）拿下全隊最高的15分，另有8助功、7籃板，伍切維奇（Nikola Vucevic）拿下13分，A.戈登（Aaron Gordon）則繳出10分10籃板「雙十」成績。

雷納德此役轟下全場最高31分。（美聯社）

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