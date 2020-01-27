NBA》「他會希望我繼續打球」 甜瓜受訪談Kobe情緒激動

安東尼在受訪時情緒激動，不時停頓並吐大契來穩定自己的心情。（圖片擷取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）今日因直升機失事驟逝，享年41歲，在賽場上與他對陣多年的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）賽後接受訪問，直言今天這一戰大概是他生涯打過最艱難的一場比賽。

安東尼今天面對溜馬隊，單場12投5中拿下，14分8籃板，並在比賽剩下1分41秒時命中關鍵三分，讓分差拉開到135：124，也澆熄了溜馬的反撲氣勢，最終球隊以139：129、10分差拿下勝利。

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賽後安東尼記者Marcus Greaves分享了安東尼的受訪片段，在訪問途中，安東尼時不時地暫停自己的話語，並透過深呼吸來穩定自己的情緒。他表示，這大概是他打過最艱難的一場比賽，「只是...我不知道，（嘆氣），這真的很艱難，老實說、以我認識的他來說，他會希望我繼續打球。」

這幾年安東尼的境遇相當艱難，他因為太「獨」、以及長在中距離出手，這些不夠符合現代籃球的球風，自上個賽季僅打10場比賽就被火箭隊釋出後，直到本賽季中才因為拓荒者在太多傷兵的狀況被簽下。但他確在拓荒者隊展現了全新的態度與積極性，本季31場出賽，場均32.4分鐘可拿下16.2分6.4籃板。

"Honestly knowing him.. The way I know him, He would of wanted me to play"



Melo and Kobe had countless battles throughout their career, it was a tough hearing the pain in his voice when asked about Kobe and why he played tonight.. #RipCity pic.twitter.com/skj9BQDtFH — Marcus Greaves （@MarcusGreaves_） January 27, 2020

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