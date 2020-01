NBA》「他會希望我繼續打球」 甜瓜受訪談Kobe情緒激動

安東尼在受訪時情緒激動,不時停頓並吐大契來穩定自己的心情。(圖片擷取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕湖人隊「小飛俠」布萊恩(Kobe Bryant)今日因直升機失事驟逝,享年41歲,在賽場上與他對陣多年的「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)賽後接受訪問,直言今天這一戰大概是他生涯打過最艱難的一場比賽。

安東尼今天面對溜馬隊,單場12投5中拿下,14分8籃板,並在比賽剩下1分41秒時命中關鍵三分,讓分差拉開到135:124,也澆熄了溜馬的反撲氣勢,最終球隊以139:129、10分差拿下勝利。

請繼續往下閱讀...

賽後安東尼記者Marcus Greaves分享了安東尼的受訪片段,在訪問途中,安東尼時不時地暫停自己的話語,並透過深呼吸來穩定自己的情緒。他表示,這大概是他打過最艱難的一場比賽,「只是...我不知道,(嘆氣),這真的很艱難,老實說、以我認識的他來說,他會希望我繼續打球。」

這幾年安東尼的境遇相當艱難,他因為太「獨」、以及長在中距離出手,這些不夠符合現代籃球的球風,自上個賽季僅打10場比賽就被火箭隊釋出後,直到本賽季中才因為拓荒者在太多傷兵的狀況被簽下。但他確在拓荒者隊展現了全新的態度與積極性,本季31場出賽,場均32.4分鐘可拿下16.2分6.4籃板。

"Honestly knowing him.. The way I know him, He would of wanted me to play"



Melo and Kobe had countless battles throughout their career, it was a tough hearing the pain in his voice when asked about Kobe and why he played tonight.. #RipCity pic.twitter.com/skj9BQDtFH