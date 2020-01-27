NBA》布萊恩5度訪台操翻球員 陳信安、林志傑印象深刻

布萊恩曾多次訪台。（資料照，記者廖聿偉攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）殞落舉世震驚，視他為偶像台灣籃球員也深感遺憾，過往柯比多達5度造訪寶島，每回不但都掀起陣陣熱潮，而且訓練營過程超級無敵嚴苛，令「寶島飛人」陳信安、「野獸」林志傑等名將迄今印象深刻。

外號「黑曼巴」的布萊恩，早自2006年起，就陸續來過台北和高雄等地，除了宣傳專屬鞋款，也參與各式訓練活動，堪稱是國內球迷最熟悉的NBA球星之一，而柯比每回受訪，也不吝透露自己很喜歡亞洲，尤其是台灣當地風土民情，更讓他感覺相當舒適自在。

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其實每年暑假期間，來台宣傳的NBA球星相當多，所謂訓練營活動，也多半只是「象徵性大於實質」，主角經常露臉小秀一下花拳繡腿，就改由其餘土洋教頭接手真正苦差事，但自我要求甚高的布萊恩卻是異類，每次現身都「玩真的、操好操滿」，甚至主動加碼菜單，親自下場示範防守等動作技巧，而且高度要求細節毫不馬虎，任何小問題都不放過，只見全場在「魔鬼老大」帶頭下狂奔衝刺，往往累到汗流浹背、氣喘噓噓，紮實訓練過程更讓陳信安、林志傑、呂政儒、簡明富等好手，回想起來仍大呼過癮。

布萊恩。（資料照，記者黃志源攝）

至於三民家商、義守大學的年輕球員們也還記得，布萊恩2016年在高雄教導的「恐怖特訓」，不但推出1對1單挑對抗，還有罰球PK大戰，除了對決雙方壓力沉重，柯比還要求沒上場的場邊球員，也得選邊對賭看誰會贏，押錯寶的全都得在1分鐘內半場折返跑17趟以上，有些人一輸再輸，到後來根本跑不動或抽筋，看不下去的「黑曼巴」乾脆下場尬速度，強烈執著與過人體能展露無遺。

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