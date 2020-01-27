MLB》「Kobe只是喜歡做一名父親」 洋基隊長撰文紀念好友

布萊恩與他的女兒Gianna Bryant。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前剛以99.7%得票率入選名人堂的「洋基隊長」基特（Derek Jeter）今日在得知了布萊恩驟逝的新聞後，於自己創立的平台《The Players' Tribune》撰寫了一篇長文，紀念這位NBA傳奇。

基特的文中寫道，在他與布萊恩的友誼中，他把自己在籃球生涯上的偉大成就給放在一邊、把他知名的職業道德，他在場上的拼死求勝的曼巴精神也都給放在一邊，他們的談話中，最重要、最具意義的討論就是關於家庭。基特表示，當他想到Kobe的時候，他只想到那些短暫又珍貴的私密談話，他也足夠幸運可與Kobe分享，那些他們每次獲得新生兒女時的談話。

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基特很好奇，為何一個天生的運動好手，永遠渴求並追逐著冠軍、被大家視為帶球刺客的一個球員，在與他相處的時候，談的都不是關於籃球的事情。Kobe最在乎的一直都是他的家人，以及如何當一個好老公。他愛他的家庭，他就是他的家庭，那就是最重要的，同時也是基特對他印象最深刻的一點。

2009年布萊恩奪冠時與Gianna Bryant的合照。（美聯社）

基特想為布萊恩的老婆，以及被留下的布萊恩家庭、擁有家庭的所有陌生人獻上最深的致意。他表示，像這樣的悲劇會殘酷地提醒人們生命的重要：「將時間花費給所愛的人，而且無論如何都要陪伴著他們」。而這點更讓今天的悲劇顯得越發殘酷，因為Kobe完全不需要這樣的提醒。

「我看過這個人拿下81分，我看過他投進所有的絕殺球，我看過他拿下金牌以及冠軍戒指，但在這些場合當中，他都沒有與家人相處時看起來那麼開心。當你看著他與gigi在場下，Kobe手臂繞著她談論籃球時，你會有一種感覺，那就是他滿足於談論任何事情。」

「Kobe只是喜歡做一名父親。」

布萊恩與Gianna Bryant。（美聯社）

基特表示，當人們在談論他的傳奇生涯時，他只希望人們記住他熱愛家庭這一點，並當成Kobe必不可少的一部分。

洋基隊長基特。（資料照，法新社）

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