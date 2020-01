NBA》黑曼巴最後的訊息是給他！小歐尼爾PO文...逼哭39萬網友

名人堂球星歐尼爾、兒子與布萊恩。(圖片截取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)與二女兒今早遭遇墜機事故罹難,震撼體壇,湖人傳奇球星「俠客」歐尼爾(Shaquille O’Neal)兒子小歐尼爾(Shareef O’Neal)稍早在推特上公布與布萊恩的對話,而從時間上可看到,他很有可能就是布萊恩生前最後一個連絡的人。

根據《洛杉磯時報》報導,布萊恩在當地時間周日早上9 點搭乘Sikorsky S-76B私人直升機,準備帶女兒和女兒隊友飛去參加一場比賽,沒想到直升機卻驚傳在加州卡拉巴薩斯(Calabasas)墜毀,機上9名乘客全數罹難。

請繼續往下閱讀...

小歐尼爾稍早在推特上傳出今早與布萊恩的對紀錄,從截圖中能看出當地早上8點19分,布萊恩在搭機前,他曾用手機發訊息關心小歐尼爾,問到「你和家人都好嗎(You good fam?)」

2000年1月出生的小歐尼爾,比新科選秀狀元Z.威廉斯(Zion Williamson),繼承傳奇球星「俠客」歐尼衣缽的他,2018年帶領聖塔蒙尼卡Crossroads高中贏得加州冠軍,看似前程以錦的他也成為去年選秀熱門,然而小歐尼爾隨後健檢卻被診斷出患有冠狀動脈異常,這對需要在場上奔馳的籃球員來說無疑是天大的噩耗。

Shareef O'Neal Posts BTS Vid After Heart Surgery, 'Was Scared For My Life' https://t.co/KeKmKnfTzj — TMZ (@TMZ) December 13, 2019

但小歐尼爾仍沒被擊倒,在接受完心臟手術後仍認真努力重返球場,而美媒推論布萊恩今早的舉動,就是想要好好關心這位小老弟的狀況,沒想到最後隔了2個小時,小歐尼爾才看到訊息,當他在10點58分發文回覆「我們都很好,目前就事好好把握這份工作,並且找出自己的下一步,你呢?最近好嗎?」已為時已晚,小歐尼爾也沒能再等到布萊恩的回應。

而小歐尼爾得知布萊恩死訊後,先在推特上大呼「不可能是真的,拜託不要是真的!」,最後再度發文,寫下「 Literally this morning you reached out to me …. I love you forever unc I love you.(我永遠愛你叔叔,我愛你) 」。兩人最後的互動及小歐尼爾深情發文,也惹哭了一票網友。

Literally this morning you reached out to me .... I love you forever unc I love you pic.twitter.com/3oVgvKKUkm — Shareef O’Neal (@SSJreef) January 26, 2020

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法