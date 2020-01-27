NBA》黑曼巴最後的訊息是給他！小歐尼爾PO文...逼哭39萬網友

名人堂球星歐尼爾、兒子與布萊恩。（圖片截取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）與二女兒今早遭遇墜機事故罹難，震撼體壇，湖人傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）兒子小歐尼爾（Shareef O’Neal）稍早在推特上公布與布萊恩的對話，而從時間上可看到，他很有可能就是布萊恩生前最後一個連絡的人。

根據《洛杉磯時報》報導，布萊恩在當地時間周日早上9 點搭乘Sikorsky S-76B私人直升機，準備帶女兒和女兒隊友飛去參加一場比賽，沒想到直升機卻驚傳在加州卡拉巴薩斯（Calabasas）墜毀，機上9名乘客全數罹難。

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小歐尼爾稍早在推特上傳出今早與布萊恩的對紀錄，從截圖中能看出當地早上8點19分，布萊恩在搭機前，他曾用手機發訊息關心小歐尼爾，問到「你和家人都好嗎（You good fam？）」

2000年1月出生的小歐尼爾，比新科選秀狀元Z.威廉斯（Zion Williamson），繼承傳奇球星「俠客」歐尼衣缽的他，2018年帶領聖塔蒙尼卡Crossroads高中贏得加州冠軍，看似前程以錦的他也成為去年選秀熱門，然而小歐尼爾隨後健檢卻被診斷出患有冠狀動脈異常，這對需要在場上奔馳的籃球員來說無疑是天大的噩耗。

Shareef O'Neal Posts BTS Vid After Heart Surgery, 'Was Scared For My Life' https://t.co/KeKmKnfTzj — TMZ （@TMZ） December 13, 2019

但小歐尼爾仍沒被擊倒，在接受完心臟手術後仍認真努力重返球場，而美媒推論布萊恩今早的舉動，就是想要好好關心這位小老弟的狀況，沒想到最後隔了2個小時，小歐尼爾才看到訊息，當他在10點58分發文回覆「我們都很好，目前就事好好把握這份工作，並且找出自己的下一步，你呢？最近好嗎？」已為時已晚，小歐尼爾也沒能再等到布萊恩的回應。

而小歐尼爾得知布萊恩死訊後，先在推特上大呼「不可能是真的，拜託不要是真的！」，最後再度發文，寫下「 Literally this morning you reached out to me …. I love you forever unc I love you.（我永遠愛你叔叔，我愛你） 」。兩人最後的互動及小歐尼爾深情發文，也惹哭了一票網友。

Literally this morning you reached out to me .... I love you forever unc I love you pic.twitter.com/3oVgvKKUkm — Shareef O’Neal （@SSJreef） January 26, 2020

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