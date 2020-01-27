NBA》提前為布萊恩立雕像！球迷聚集湖人主場緬懷致意

球迷聚集在洛杉磯主場史戴博中心。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕湖人隊今西線無戰事，洛杉磯主場史戴博中心（Staples Center）舉行美國樂壇年度盛事葛萊美獎，但傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）殞落消息傳出，吸引許多當地球迷自發性聚集球場外，放置鮮花與看板致意，有人呼籲把球場更名為「柯比中心（Kobe Center）」，並提前為布萊恩立雕像紀念。

湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）被昔日愛將意外去世震撼，事實上，她早在2017年就決定要為布萊恩在球場外建立雕像，只是球團認為柯比今年可望進入籃球名人堂，原定明年才會動工。目前湖人場外已豎立雕像的四大超級球星，包括魏斯特（Jerry West）、「天鈎」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、魔術強生（Magic Johnson）、「俠客」歐尼爾（Shaq O’Neal），以及被譽為「湖人之音」的播報員赫恩（Chick Hearn），布萊恩可望成為第5大球星、第6座雕像，他也是唯一打滿20年都沒有轉隊的死忠湖人。

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球迷在現場落淚。（路透）

美媒《ESPN》則以「親愛的柯比」剪輯短片，上網路流傳吸引逾20萬人點閱，這是引用布萊恩退休後，以「親愛的籃球」榮獲2018年奧斯卡年度最佳動畫短片獎為發想，讓全球各地球迷相當感動。

布萊恩今驟逝，享年41歲。（法新社）

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