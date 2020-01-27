MLB》貝茲交易案有望成真！ 美媒曝球團關鍵改變

2018年美聯MVP貝茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前《The Athletic》記者Dennis Lin爆料，教士隊傳出與紅襪隊談過2018年MVP貝茲（Mookie Betts）的交易可能，道奇隊也是可能的交易對象。今日《波士頓環球報》記者史皮爾（Alex Speier）指出，紅襪雖然還沒打算發起交易，但球團已經開始認真看待貝茲的交易案。

史皮爾表示，與教士隊的談判當中，教士會想要將外野手邁爾斯（Wil Myers）給包進包裹，同時紅襪可以再跟教士拿到他們的大物農場新秀。而與道奇隊的談判就相對直接，道奇可以直接把他們多餘的外野手出清，來促進貝茲的交易案，因為道奇認為貝茲的天分相當罕見。

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有趣的是，史皮爾認為道奇可以尋求一個包裹當中包含著紅襪隊的高薪投手普萊斯（David Price），這樣將能夠讓紅襪隊的豪華稅壓力減低。不過此舉同時也會讓紅襪隊的戰力大幅下降。

而除了上述兩支可能交易貝茲的球隊外，史皮爾透露還有第三支球隊有意願交易貝茲，那就是響尾蛇隊。只不過響尾蛇隊並沒有像道奇與教士那樣豐富的農場新秀當做籌碼，因此想要與這兩支球隊競爭的難度相當高。

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