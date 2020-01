KOBE罹難》才一起討論退休生活 聞布萊恩死訊「老飛人」淚崩

42歲老飛人卡特之前迎來生涯第1505場例行賽出賽,成為史上第4名;前湖人傳奇球星布萊恩也特別帶著女兒到場邊見證。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人隊傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)今天因為直升機失事意外過世,享年41歲,消息一也震撼了世界體壇,今有多支NBA球隊在賽前分別用「24秒進攻違例」來致敬他,不少球員在場上忍不住痛哭流涕,老鷹42歲「老飛人」卡特(Vince Carter)也是其中之一。



「老飛人」卡特12月底在對上籃網一戰,完成生涯第1505場出賽,躍居史上排行榜第四,同梯傳奇「老大」布萊恩也親臨見證,兩人還在場邊相見歡。今老鷹在主場迎戰巫師賽前卻傳出布萊恩死訊,讓卡特在開賽儀式時,掩面痛哭失聲。

「從布萊恩15歲我就認識他了,那時我也才16歲,兩個人都在AAU高中聯盟打球,我們互相競爭、卻也不吝嗇稱讚對方成就,總是打趣地說我們居然就這樣競爭整整18個年頭。」卡特受訪時說道。

而回憶起和布萊恩打球時,哪件事讓他印象最深,卡特則表示,自己印象最深刻的就是最後一次跟他交手時,他記得那次交手時他問布萊恩是否做好準備退役。

「他說我準備好了,我問你會怎麼處理退役後的生活,畢竟你打球已經20年了。他說他會規畫好的,因為他認為陪伴他的孩子們成長是一件非常高興的事,」卡特說道,「之後他問我,我是否準備好退役了,我回答他,我總是得做好準備的,他則是笑著說:『你會享受退役後平靜生活的!』。」

最後卡特說道:「回顧布萊恩20年的職業生涯,你會發現有很多人會因他的偉大而恨他,但當他在生涯最終戰砍下60分後,我想恨他的大概也都釋然了,我認為當布萊恩退役後,更多的人喜歡他了,因為他展示不一樣的一面,他從一個無畏的競爭者變成一個祥和的坐在場邊看球的人。對於我這樣的與他同場競技過的人,最讓我傷心欲絕的是,他曾經告訴我,他很高興也很平靜,現在是他最幸福的時刻。」

