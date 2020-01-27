KOBE罹難》才一起討論退休生活 聞布萊恩死訊「老飛人」淚崩

42歲老飛人卡特之前迎來生涯第1505場例行賽出賽，成為史上第4名；前湖人傳奇球星布萊恩也特別帶著女兒到場邊見證。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）今天因為直升機失事意外過世，享年41歲，消息一也震撼了世界體壇，今有多支NBA球隊在賽前分別用「24秒進攻違例」來致敬他，不少球員在場上忍不住痛哭流涕，老鷹42歲「老飛人」卡特（Vince Carter）也是其中之一。



「老飛人」卡特12月底在對上籃網一戰，完成生涯第1505場出賽，躍居史上排行榜第四，同梯傳奇「老大」布萊恩也親臨見證，兩人還在場邊相見歡。今老鷹在主場迎戰巫師賽前卻傳出布萊恩死訊，讓卡特在開賽儀式時，掩面痛哭失聲。

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「從布萊恩15歲我就認識他了，那時我也才16歲，兩個人都在AAU高中聯盟打球，我們互相競爭、卻也不吝嗇稱讚對方成就，總是打趣地說我們居然就這樣競爭整整18個年頭。」卡特受訪時說道。

而回憶起和布萊恩打球時，哪件事讓他印象最深，卡特則表示，自己印象最深刻的就是最後一次跟他交手時，他記得那次交手時他問布萊恩是否做好準備退役。

「他說我準備好了，我問你會怎麼處理退役後的生活，畢竟你打球已經20年了。他說他會規畫好的，因為他認為陪伴他的孩子們成長是一件非常高興的事，」卡特說道，「之後他問我，我是否準備好退役了，我回答他，我總是得做好準備的，他則是笑著說：『你會享受退役後平靜生活的！』。」

最後卡特說道：「回顧布萊恩20年的職業生涯，你會發現有很多人會因他的偉大而恨他，但當他在生涯最終戰砍下60分後，我想恨他的大概也都釋然了，我認為當布萊恩退役後，更多的人喜歡他了，因為他展示不一樣的一面，他從一個無畏的競爭者變成一個祥和的坐在場邊看球的人。對於我這樣的與他同場競技過的人，最讓我傷心欲絕的是，他曾經告訴我，他很高興也很平靜，現在是他最幸福的時刻。」

Vince Carter visibly emotional following tonight's moment of silence in honor of Kobe Bryant: pic.twitter.com/bfPCpOub6X — FOX Sports: Hawks （@HawksOnFSSE） January 26, 2020

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