KOBE罹難》用6數字 看布萊恩的輝煌生涯

布萊恩今早驟逝，享年41歲。（法新社）

33643：

布萊恩（Kobe Bryant）以出色得分能力，在NBA佔有一席之地，他生涯在湖人待滿20季，單季場均貢獻最高為2005-06賽季的35.4分，也摘下個人首座得分王獎項，布萊恩在例行賽出賽1346場、1198次先發上陣，一共斬獲3萬3643分，直到日前才被「大帝」詹姆斯超越，高居史上第4。

60：

布萊恩在2015-16賽季展開絢爛引退巡迴，於最終戰面對爵士，他先發上陣42分鐘，出手50次、命中22球，包括6顆三分球，以單季最佳、史上退役賽最高60分，率湖人收下勝利，為自己的生涯劃下完美句點。

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32.4：

布萊恩在2000至2002年和「俠客」歐尼爾以OK連線叱吒聯盟，聯手助湖人完成三連霸壯舉，只是兩人最後鬧得不歡而散，布萊恩直到2009年擁有P.賈索、歐登等好手的幫助，以及自己在總冠軍賽以主宰戰場，5場總冠軍賽平均貢獻32.4分，率領湖人重返榮耀，收下個人第4枚冠軍戒指。

5座NBA總冠軍

布萊恩在2000、2001、2002、2009及2010年，共奪5座總冠軍，居史上第5。

4屆明星賽MVP

布萊恩生涯18度入選NBA明星賽，僅次於「天鉤」賈霸的19次，居史上第2，而布萊恩在2002、2007、2009及2011年，四度榮膺明星賽最有價值球員，與1950至60年代的傳奇球星派提特（Bob Pettit）並列史上最多。

2次 北京奧運、倫敦奧運金牌

布萊恩在NBA戰場以得分能力出眾聞名，但為了幫美國隊於奧運打下金牌，他甘願收起進攻能力，把自己的雙腳蹲得更低，用出色防守功力為美軍注入不同能量，他不僅幫助美國打下2屆奧運金牌，且只要Kobe在陣中，美國隊國際賽戰績為完美36勝0敗。（記者林岳甫）

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