KOBE罹難》悼念精神導師布萊恩 澳網七冠王喬帥感激不捨

正在澳洲網球公開賽角逐男單第8冠的喬科維奇上傳與布萊恩，悼念他的心靈精神導師。（圖片取自喬科維奇推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕正在澳洲網球公開賽角逐男單第8冠的喬科維奇（Novak Djokovic），與網壇眾星共同悼念其精神導師布萊恩（Kobe Bryant），上週這位塞爾維亞前任世界球王才在受訪時談到，「我受柯比影響很深，他毫無疑問是當代大師，在他面前我就像個小學生。」

澳網「七冠王」喬帥表示，聽到布萊恩意外去世的消息，當下心情震驚久久難以平復，如今只能想辦法儘快調適，因為他不能忘了科比自信微笑中，所流露出的正面能量，「你永遠活在我們心中，感謝你激勵我及全世界，感謝你向所有人展現運動員如何全力以赴去拚搏，感謝你為我們留下寶貴遺產。」

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喬帥上週才提及，布萊恩是心靈導師之一，「過去幾年，我經歷了手肘傷痛，在我重返球場有些掙扎，職業排名大幅下滑時，有機會與他見幾次面，柯比分享一些過來人建議，要我勇敢相信自己，很感激他那樣支持，協助我東山再起。」 喬帥已第11度在墨爾本公園勇闖8強，明將面對加拿大重砲手拉奧尼（Milos Raonic），第2種子對戰9連勝穩居上風，有機會再下一城，甚至與38歲的瑞士傳奇天王費德爾（Roger Federer）狹路相逢，預約4強上演頂尖對決。

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