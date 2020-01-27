9號球世錦賽睽違15年再登台？撞球總會急覓贊助商

躍居世界排名第一的柯秉中。（資料照，取自林申勇教練臉書）

〔記者許明禮／台北報導〕世界花式撞球年度最大盛事-世界9號球錦標賽，睽違15年之後今年有機會在台灣舉辦？

英國運動行銷公司Matchroom Sport日前發布聲明，他們已和世界花式撞球總會（WPA）達成一項突破性協議，從2020年起永久取得9號球世錦賽舉辦權，今年比賽將於10月14至18日舉行。

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至於舉辦地點，開放各國競爭，申請截止日為2月5日，全國撞球總會創會會長凃永輝表示，這項賽事預估經費約需新台幣1000萬，目前正積極尋求贊助商，希望這項世界大賽能繼2004、05年之後重回台灣舉辦，為台灣再掀起另一波撞球熱潮。

由英國企業家貝瑞．赫恩（Barry Hearn）創辦的Matchroom，曾於1999年至2008年拿下9球世錦賽主辦權。這項年度大賽自2010年起移師卡達杜哈舉行，今年因贊助商臨時抽腿，改到撞球館舉行，冠軍獎金也只有3萬美元。

Matchroom再重新拿回9號球世錦賽主辦權之後，赫恩也宣示，「我們會有128名選手參賽，獎金也將所有增加。這項比賽對男、女球員同時開放，並在全世界進行轉播。」

9號球世錦賽自1990年開辦以來，台灣共奪下4座冠軍、6座亞軍，今年世錦賽共有張榮麟、柯秉中和柯秉逸闖進8強，最後張榮麟收下亞軍。

張榮麟收下世錦賽銀牌。（資料照，撞球協會提供）

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