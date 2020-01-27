澳網》迎戰世界球王 「壞小子」穿這件球衣進場讓球迷哭了

基里奧斯穿著布萊恩球衣進場，揮拍熱身。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕澳網16強賽事，世界球王「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今迎戰地主「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios），由於兩人在過往賽事發生過節，賽前格外受到關注，但基里奧斯進場服裝讓全場都驚呆，從小就是籃球迷的他，身穿今早意外逝世的NBA傳奇選手布萊恩（Kobe Bryant）球衣進場。

「壞小子」基里奧斯進場時身穿布萊恩8號的湖人球衣，甚至一度掩面落淚。（法新社）

基里奧斯穿著這件球衣與納達爾在賽前對練熱身，在正式開打前才把球衣脫下。（法新社）

NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）今因私人直升機墜毀罹難，享年41歲，同行的13歲女兒也不幸身亡，消息一出震撼全球，體壇也紛紛表達哀悼之意，澳網也出現向布萊恩致敬的橋段，「壞小子」基里奧斯在16強賽事迎戰世界球王「蠻牛」納達爾，他進場時身穿布萊恩8號的湖人球衣，甚至一度掩面落淚。

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基里奧斯穿著這件球衣與納達爾在賽前對練熱身，在正式開打前才把球衣脫下；基里奧斯小時候曾為籃球國手，14歲以後才專職打網球，但他曾透露自己愛籃球勝過網球，甚至在2017年曾為了參加NBA全明星名人賽，而放棄鹿特丹網球賽。

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