籃球》缺德！Kobe墜機罹難 中國鞋販急炒鞋竟問：「死了沒？」

湖人傳奇球星「黑曼巴」布萊恩）今早傳出墜機身亡消息，卻有無良鞋販將他聯名球鞋的價格不斷往上炒。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）今早傳出墜機身亡消息，包含布萊恩及他的二女兒在內，全機9人全數罹難，震撼全世界，沒想到噩耗才剛傳出，竟有無良中國鞋商藉機發財，不但一口氣將布萊恩的相關聯名款球鞋價格炒到6倍之多，還對死者出言不遜，讓球迷氣轟：「實在太缺德！」

布萊恩死亡消息由美國媒體《TMZ》率先報導，據美媒指出，在加州當地時間早上9點47分，有一架直升機直接撞山起火，除了布萊恩及13歲的女兒，棒球教練阿爾托貝利與他的老婆Keri、女兒Alyssa，以及女籃教練Christina Mauser等機上9人全數罹難。

請繼續往下閱讀...

沒想到正當球迷、球星紛紛哀悼布萊恩的離去時，卻有中國鞋商趁機將平常囤積的布萊恩聯名款球鞋高價賣出，最高甚至翻了將近6倍，中國網路購物平台資料顯示，一雙42.5號的布萊恩聯名款球鞋，價格在短短5分鐘內從人民幣2999元（約台幣1萬3000元）漲到人民幣1萬2009元（約台幣5萬2000元）漲超過4倍，同款的41號球鞋更是賣到人民幣1萬8999元（約台幣8萬2000元）天價。

最過份的是，為了提高賣鞋的價錢，竟有鞋商竟在拿著墜機報導問網友「他（布萊恩）到底死了沒?」，表示只要確認布萊恩去世，他就要開始賣鞋，這樣缺德的炒作行為也引起中國球迷不滿，許多網友紛紛在微博開嗆，「噁心的炒鞋佬」、「發災難財的人真是噁心」、「這些人和賣口罩賺國難錢的人一樣！太缺德」、「這他X得還是人嗎」。



有無良鞋販為高價賣掉布萊恩球鞋，竟出言不遜問KOBE死了沒。（圖片取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法