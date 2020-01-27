澳網》球王蠻牛強壓地主壞小子 晉8強不忘緬懷布萊恩

球王「蠻牛」納達爾強壓地主壞小子晉級。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020澳洲網球公開賽於墨爾本公園進入第2週，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）連2盤搶7得逞，6：3、3：6、7：6（8：6）、7：6（7：4）力退澳洲地主「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios），現任世界球王生涯第12度安抵男單8強，下個對手為奧地利第5種子提姆（Dominic Thiem）。

「早上起床就知道柯比驟逝的消息，我真的很難過，更為體壇失去傳奇巨星深感遺憾。」賽後納達爾語重心長表示，因為同胞好友加索（Pau Gasol）過去在湖人隊效力，自己也與布萊恩相識多年，願他安息一路好走，「柯比不只是優秀運動員，對贏球的執著信念更讓人難忘。」

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其實基里奧斯與「蠻牛」樑子結很深，壞小子曾多次公開抱怨，納達爾拖延比賽時間，去年比賽甚至使用下手發球，氣得納達爾罕見說重話：「他無法成為頂尖」，如今冤家路窄又狹路相逢，雙雄恩怨情仇糾結正好在場上結清。

只不過，熱愛籃球的基里奧斯聽聞噩耗，特地穿上偶像布萊恩8號球衣上場暖身，用實際行動緬懷當代巨星，臨場火爆脾氣跟著收斂許多，僅偶爾失控摔壞球拍，沒再動輒幹譙主審或挑釁球迷。此役頭號種子左手上旋球發威，歷經逾3個半小時苦戰勝出，坐擁19座大滿貫男單金盃的「蠻牛」，持續朝追平瑞士老天王費德爾（Roger Federer）史上最多四大賽20冠的紀錄邁進。

熱愛籃球的基里奧斯聽聞偶像布萊恩死訊，特地穿上他的8號球衣上場暖身。（歐新社）

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