KOBE罹難》今年本該風光入選名人堂 「黑曼巴」驟逝留遺憾

「黑曼巴」今年本該風光入選名人堂,布萊恩今驟逝留下無限遺憾。(資料照,法新社)

〔體育中心/台北報導〕NBA傳奇球星「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)今早搭乘私人直升機在加州意外撞山墜機死亡,他年僅13歲的女兒G.布萊恩(Gianna Bryant)也同樣在這起事故中罹難,震驚各界。41歲的布萊恩去年年底就已經被列入今年藍球名人堂候選名單,但對球迷而言,最遺憾的就是他已無法親臨名人堂頒獎發表演說。

原本籃球名人堂入選規定是在球員退役後5年才可提名,卻在2017年12月修改為退役後3年,因此去年12月20日,2020年籃球名人堂候選名單公布,2016年宣告退休的布萊恩、跟鄧肯(Tim Duncan)賈奈特(Kevin Garnett)、波許(Chris Bosh)等四大巨星都一同入選,最終入選名單將於2月芝加哥全明星賽期間公布。

布萊恩1996年第1輪第13順位被黃蜂相中,隨即被交易至湖人,生涯為湖人效力了整整20個球季,是紫金大軍最著名的傳奇球星之一,而他生涯場均能貢獻25分、5.2個籃板、4.7次助攻,先後獲得5座NBA總冠軍、2座NBA總決賽MVP、1次NBA最有價值球員,18度入選NBA明星賽,生涯總得分33643分,名列史上第四,入選名人堂幾乎能說是毫無懸念,然而如今卻他已無法親臨名人堂,接受至高無上的榮譽,留下無限遺憾。

稍早籃球名人堂官方也在推特上悼念布萊恩的離去,寫下:「名人堂跟全世界所有人一起哀悼布萊恩的突然過世,他是一位2020年名人堂候選人,也是一名籃球比賽的偶像,我們向布萊恩一家人,以及同樣在這次事故受到傷害的人,獻上最誠摯的慰問。」

The Hall of Fame joins the rest of the basketball world in mourning the untimely passing of Kobe Bryant, a nominee for this year’s #20HoopClass and an icon of the game. We offer our sincerest condolences to the Bryant Family and those affected by this tragedy. pic.twitter.com/ltkHLwQ4qS